川普拚能源霸權 設委員會

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

為實現美國的「能源霸權」，總統川普14日簽署行政命令成立「國家能源主導委員會」。川普政府同日表示，已批准液化天然氣（LNG）出口項目，是前總統拜登去年初暫停LNG出口批准程序後的首例。

彭博資訊報導，川普政府新成立的國家能源主導委員會，將由內政部長柏根擔任主席，並由能源部長萊特擔任副主席，旨在形塑聯邦政府的能源政策，推動許可證核發事宜，以及美國石油、天然氣、電力和其他資源的產銷，並且發展讓美國實現能源霸主地位的策略。該委員會成員還將包含其他川普內閣成員。

川普簽署這項行政命令時表示，「我們擁有比任何國家都更多的能源，現在要把它釋放出來」，「我稱之為液態黃金，我們將會好好利用」，並承諾最早下周展開行動。

川普政府同日表示，已批准Commonwealth LNG公司在路易斯安那州的LNG出口項目，准許出口至亞洲和歐洲市場。該公司預計建造一座每年出產950萬公噸LNG的出口設施，出口至未與美國簽訂自貿協定的國家，預期2029年初出口首批LNG。

川普不斷強調，應以本土能源生產為優先，以該國豐富的油氣資源，作為地緣政治和經濟實力的來源。美國也自俄烏戰爭以來日益增加LNG出口，盼減輕歐洲對俄國天然氣的依賴。

命令 川普 美國

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