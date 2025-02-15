嚇死美國會！傳川普政府大砍監督核武機構員工 隔天緊急收回成命

CNN 14日引述4位知情人士說法報導，作為美國能源部更大範圍裁員行動的一部分，川普政府官員前一天晚間解雇了負責管理美國核武庫存的「國家核子保安局」（NNSA）300多名工作人員。消息人士透露，這些官員似乎不知道NNSA負責監督美國核武。

能源部發言人對受影響人數量表示異議，並告訴CNN，「不到50人」從NNSA被「解雇」，而且被解僱工作人員「主要擔任行政和文書職務」。

根據報導，一些被解僱的員工包括了駐紮在製造核武設施現場的NNSA職員，而他們負責監督製造核武的承包商與檢查武器，另外還有為承包商撰寫規定和指引的NNSA總部雇員。一位消息人士認為，這些人被解僱是因為「沒人花了任何時間去了解我們做什麼，以及我們的工作對國家安全的重要性」。

消息人士透露，能源部的政治任命官員告訴其非政治任命的人資行政人員，引用人事檔案的表現不佳紀錄作為解僱的正當理由。對政治任命官員施壓感到灰心，2名人資雇員遞出了辭呈。

根據報導，NNSA在美國各地的設施共有1800名工作人員，一位知情人士透露，唯一免於解僱的試用期工作人員隸屬NNSA安全運輸處（Office of Secure Transportation）；該處負責駕駛或以其他方式在美國各地安全運輸核武。

一位國會幕僚透露，國會議員向能源部表達了他們對此事的擔憂。一位知情人士表示，參議員們拜訪了能源部長萊特（Chris Wright），對NNSA裁員表達了憂慮。一位消息人士說，「國會快嚇死了，因為看上去能源部沒有真正意識到NNSA負責監督核武庫存」。

這位消息人士指出，核威懾是美國安全與穩定的基礎，「即使在這種威懾的維護時戳出了哪怕非常小的漏洞，都應該讓人們感到極為恐懼」。還有一位消息人士透露，「在核武現代化上，國會山莊對NNSA有著極為明顯的強烈支持。顯然，NNSA是一個重要機構，有國會議員感到擔憂」。

NNSA於14日早上做出了急轉彎，開始撤銷解僱決定。代局長羅賓斯（Teresa Robbins）開會時表示，已收到撤銷試用期雇員解僱決定的指示。如果試用期雇員還沒有被解僱，那他們的工作現在安全了，所有存取該局網路與內部IT系統權限被切斷的僱員都將重新開啟權限。

消息人士表示，羅賓斯補充指出，「大多數或所有被解僱的試用期雇員有著很大機會可以重返崗位」。但另一位消息人士警告，情勢極不穩定，並指「我們不知道」有多少人會回來。