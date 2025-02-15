槓上白宮！拒用「美國灣」糾紛升溫 美聯社記者遭禁進橢圓辦公室

世界三大通訊社之一的美聯社日前因為拒絕遵循美國總統川普的命令，將沿用超過400年的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名「美國灣」（Gulf of America），遭禁止進入橢圓辦公室採訪。白宮14日表示，將限制美聯社記者進入橢圓辦公室和總統專機空軍一號，加劇了雙方的持續衝突。

國會山報報導，白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）在社群平台「X」發文指出，「美聯社繼續無視美國灣的合法地理名稱變更，這個決定不只引起分歧，而且還暴露了美聯社對假訊息的承諾」。

布多維奇表示， 「雖然他們不負責任和不誠實報導的權利得到憲法第一修正案的保護，但並不能保證他們不受限制進入橢圓辦公室和空軍一號等限制空間的特權」，並指展望未來，橢圓辦公室和空軍一號「現在將向數以千計一直被禁止報導這些政府私密領域的記者開放」。

布多維奇最後指出，美聯社記者和攝影記者將保留進入白宮建築群的證件。

The Associated Press continues to ignore the lawful geographic name change of the Gulf of America. This decision is not just divisive, but it also exposes the Associated Press' commitment to misinformation. While their right to irresponsible and dishonest reporting is protected… — Taylor Budowich (@Taylor47) 2025年2月14日

美聯社在當天稍晚發向國會山報的聲明中表示，「言論自由是美國民主的支柱，也是美國人民的核心價值」，並指出「白宮已經表示支持這些原則」。聲明指出，「因為我們如何指代一個地理位置，採取行動限制美聯社報導總統活動，蠶食了這個寫入美國憲法，保障所有美國人的重要權利」。

國會山報指出，在白宮發布最新聲明之後，一名美聯社記者被禁止出席14日下午在橢圓辦公室舉行的行政命令簽署儀式。該記者當時試圖加入獲准代表白宮新聞團報導該活動的一小群記者。根據一名在場記者說法，當美聯社記者試圖加入該活動時，一位白宮官員說，「不，很抱歉」。