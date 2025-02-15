川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭
美國總統川普今天簽署行政命令成立「國家能源主導委員會」，其任務將是協助滿足美國發展人工智慧（AI）的龐大電力需求，好讓美國在與中國的AI競賽中勝出。
法新社報導，川普（Donald Trump）簽署行政命令時告訴記者：「我們將在能源領域占主導地位，而且這甚至還不包含我們將為所有AI工廠生產的所有電力。」
他補充道，AI工廠所需電力至少是現在的2倍。
川普的內政部長柏根（Doug Burgum）也出席了行政命令簽署儀式，他表示：「美國正與中國進行AI軍備競賽，我們要取勝的唯一方法就是（生產）更多電力。」
官員預期最快在2028年前，科技企業訓練AI所需能源將高達5GW（Gigawatt，百萬瓩），足以為大約500萬家戶供電。
根據白宮說法，「國家能源主導委員會」（NationalEnergy Dominance Council）將協調各聯邦政府機構的能源政策，並簡化各種能源的許可、生產和分配。
這項舉措符合川普競選承諾「大鑽特鑽」（drill,baby, drill），提高國內石油及天然氣產量，推翻前總統拜登（Joe Biden）政府任何關切碳排放或氣候變遷影響的政策。
委員會成立另一目的是應對川普發起貿易戰可能導致成本上漲，一旦美國進出口能源遭到加徵關稅，能源價格可能攀升。
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