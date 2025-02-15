美國務院代理官員指台灣將屬中國惹議 正式人選出爐

美國國務院代理次卿畢提的「台灣不可避免將屬於中國」等舊推文引發爭議。根據白宮12日的名單，川普如今屬意由在紐約執業的律師羅傑斯出任正式次卿職。曾訪台的印太專家胡克爾則獲提名為國務院第3高職位。

美國總統川普第一任期期間，右翼媒體「左輪手槍新聞」創辦人畢提（Darren Beattie）曾是他的文膽，當年因出席「白人至上」主義研討會又發表談話而被解僱。他2月4日起擔任國務院代理次卿，負責公共外交與公共事務，是國務院前10高的職位之一。

畢提的爭議性推文包括「台灣併入中國，可能代表台灣的變裝皇后遊行會減少，但除此之外，並不是世界末日」及「中國人沒有種族滅絕。他們只是反對維吾爾族至上主義及維吾爾人身分」等，引發網路抨擊聲浪，要國務卿盧比歐（Marco Rubio）出面解釋。

盧比歐5日表示，畢提只是代理，已有正式人選。

美國新聞網站Semafor 12日報導，公共外交次卿正式人選羅傑斯（Sarah Rogers）曾以言論自由為由為全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會」（NationalRifle Association, NRA）辯護。

Semafor指出，在前朝拜登政府期間，公共外交次卿參與打擊社群媒體上的假訊息。羅傑斯出線代表川普政府計劃讓社群平台包容更廣泛的言論，推動範圍擴及全球。

羅傑斯沒有顯著的外交政策經驗，曾代表全國步槍協會對抗紐約州檢察長，也在法庭文件中代表劇作家馬梅特（David Mamet）支持德州「禁止平台基於政治觀點審查內容」的法律。

白宮12日公布洋洋灑灑的提名人中，還包括由在「川普1.0」國安會擔任首席北韓問題專家的胡克爾（Allison Hooker）出任政治事務次卿，為國務院第3高職位。胡克爾去年4月隨團訪台，期間晉見時任總統蔡英文。

川普也任命華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）的狄南諾（Thomas DiNanno）為武器管制與國際安全事務次卿，代表他未來可能在推動俄中「無核化」的談判中扮演要角。

普拉特（Christopher Pratt）曾在川普第一任期時出任人質事務的首席副特使，12日被提名為政治軍事事務助卿，管理武器轉讓及美國與安全夥伴的關係。

曾為共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）效命的中東問題專家雷伯恩（Joel Rayburn）被任命為近東事務助卿。海軍研究學院教授卡普（Paul Kapur）則被提名為中南亞事務助卿。