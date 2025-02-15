快訊

影／「碰」一聲！空軍勇鷹教練機墜機多人目擊…飛官林瑋送醫畫面曝光

MLB／不想將誰設為緊急聯絡人？大谷翔平傲嬌選山本由伸

美中台博弈／攸關國安問題 賴政府不能坐視台積美國化

美國務院代理官員指台灣將屬中國惹議 正式人選出爐

中央社／ 華盛頓14日專電
美國總統川普（圖）屬意由在紐約執業的律師羅傑斯出任正式國務院次卿職。路透
美國總統川普（圖）屬意由在紐約執業的律師羅傑斯出任正式國務院次卿職。路透

美國國務院代理次卿畢提的「台灣不可避免將屬於中國」等舊推文引發爭議。根據白宮12日的名單，川普如今屬意由在紐約執業的律師羅傑斯出任正式次卿職。曾訪台的印太專家胡克爾則獲提名為國務院第3高職位。

美國總統川普第一任期期間，右翼媒體「左輪手槍新聞」創辦人畢提（Darren Beattie）曾是他的文膽，當年因出席「白人至上」主義研討會又發表談話而被解僱。他2月4日起擔任國務院代理次卿，負責公共外交與公共事務，是國務院前10高的職位之一。

畢提的爭議性推文包括「台灣併入中國，可能代表台灣的變裝皇后遊行會減少，但除此之外，並不是世界末日」及「中國人沒有種族滅絕。他們只是反對維吾爾族至上主義及維吾爾人身分」等，引發網路抨擊聲浪，要國務卿盧比歐（Marco Rubio）出面解釋。

盧比歐5日表示，畢提只是代理，已有正式人選。

美國新聞網站Semafor 12日報導，公共外交次卿正式人選羅傑斯（Sarah Rogers）曾以言論自由為由為全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會」（NationalRifle Association, NRA）辯護。

Semafor指出，在前朝拜登政府期間，公共外交次卿參與打擊社群媒體上的假訊息。羅傑斯出線代表川普政府計劃讓社群平台包容更廣泛的言論，推動範圍擴及全球。

羅傑斯沒有顯著的外交政策經驗，曾代表全國步槍協會對抗紐約州檢察長，也在法庭文件中代表劇作家馬梅特（David Mamet）支持德州「禁止平台基於政治觀點審查內容」的法律。

白宮12日公布洋洋灑灑的提名人中，還包括由在「川普1.0」國安會擔任首席北韓問題專家的胡克爾（Allison Hooker）出任政治事務次卿，為國務院第3高職位。胡克爾去年4月隨團訪台，期間晉見時任總統蔡英文。

川普也任命華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）的狄南諾（Thomas DiNanno）為武器管制與國際安全事務次卿，代表他未來可能在推動俄中「無核化」的談判中扮演要角。

普拉特（Christopher Pratt）曾在川普第一任期時出任人質事務的首席副特使，12日被提名為政治軍事事務助卿，管理武器轉讓及美國與安全夥伴的關係。

曾為共和黨參議員海格提（Bill Hagerty）效命的中東問題專家雷伯恩（Joel Rayburn）被任命為近東事務助卿。海軍研究學院教授卡普（Paul Kapur）則被提名為中南亞事務助卿。

國務院 川普 美國

延伸閱讀

彭博：應川普政府要求 台積電考慮經營英特爾美國廠

澤倫斯基：川普提供私人電話號碼 稱隨時可聯絡

美晶片補貼恐生變 牽動台積電、環球晶

川普對等關稅最快4月上路 市場解讀還有迴旋與談判餘地

相關新聞

美國務院代理官員指台灣將屬中國惹議 正式人選出爐

美國國務院代理次卿畢提的「台灣不可避免將屬於中國」等舊推文引發爭議。根據白宮12日的名單，川普如今屬意由在紐約執業的律師...

川普下令不用紙吸管 CNN：環保人士部分認同

美國總統川普本週簽署行政命令，要求聯邦政府機構不再提供紙吸管；CNN報導，環保人士「部分」贊同，認為許多中國進口的紙吸管...

美國友台前國安顧問回鍋白宮 加入總統情報委員會

川普日前公布總統情報顧問委員會成員，包括在「川普1.0」出任國安顧問的歐布萊恩。歐布萊恩立場友台，曾獲頒特種大綬景星勳章...

馬斯克掌效率部 美多州控非法

美國總統川普上任後，億萬富翁馬斯克執掌政府效率部（ＤＯＧＥ）大幅削減聯邦開支。多個州檢察長今天提訴阻止馬斯克作為，此舉讓...

指任命未經國會授權 馬斯克遭14州聯手起訴

隨著川普任命馬斯克所執掌的政府效率部（DOGE）大減聯邦支出，美國多個州的檢察長在聯邦法院提訴阻止該作為，讓馬斯克在白宮...

川普推翻家用品節能標準 專家：如MAGA懷念輝煌時代

從老式瓦斯爐、出水量大的蓮蓬頭到燈泡，美國總統川普自重返白宮以來持續推翻許多家用產品的環保標準，並經常重複那句熟悉的話─...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。