美國友台前國安顧問回鍋白宮 加入總統情報委員會

川普日前公布總統情報顧問委員會成員，包括在「川普1.0」出任國安顧問的歐布萊恩。歐布萊恩立場友台，曾獲頒特種大綬景星勳章。他去年在美國大選後將總統賴清德的賀函轉交川普，並稱川普收到後很高興。

總統情報顧問委員會（President's IntelligenceAdvisory Board, PIAB）20世紀中期成立，以情報圈數據提供獨立建議。白宮11日透過聲明指出，提名人將就美國最重大的安全挑戰向川普提供建議，確保情報界推進川普的「美國優先」目標。

提名人之一歐布萊恩（Robert O'Brien）曾說不會加入「川普2.0」，但仍會在外部為台灣發聲。他12日推文表示，很榮幸能再次為川普及美國效力。

歐布萊恩去年底在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）座談會上證實美國有線電視新聞網（CNN）報導，表示駐美代表俞大㵢曾飛往猶他州與他會面，請他將賴總統的賀函轉交川普，「所以今年我們沒有像過去那樣通電話」。

歐布萊恩當時也從川普新人事佈局分析對台政策，評估在高階行政部門層面，將有強大的挺台力道。

「人事就是政策」，歐布萊恩說。他舉例，國務卿盧比歐（Marco Rubio）的父母為離開共產古巴而前往美國，使盧比歐非常能同理台灣的處境。

歐布萊恩指出，白宮國家安全顧問瓦爾茲（MikeWaltz）是台灣的好朋友，首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）的家人與台灣息息相關。川普欽點的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）更是「全球台灣研究中心」美台關係工作小組成員，扮演吃重角色。

除了歐布萊恩，川普的情報顧問委員會成員還包括去年訪台的聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普（Brad Wenstrup），及在川普第一任期擔任白宮幕僚長的蒲博思（Reince Priebus）。

美國前副總統彭斯的發言人米勒（Katie Miller）也名列其中，他丈夫是白宮負責政策的副幕僚長史蒂芬（Stephen Miller）。史蒂芬在川普第一任期就獲得重用，主導強硬移民政策。

川普去年底欽點掌管他社群網站「真實社群」（Truth Social）的努尼斯（Devin Nunes），出任總統情報顧問委員會主席，並指這個委員會是由「聯邦政府以外的傑出公民」組成。