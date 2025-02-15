指任命未經國會授權 馬斯克遭14州聯手起訴

隨著川普任命馬斯克所執掌的政府效率部（DOGE）大減聯邦支出，美國多個州的檢察長在聯邦法院提訴阻止該作為，讓馬斯克在白宮的影響力陷入更激烈的法律紛爭。

路透報導，新墨西哥州和其他13州的檢察長14日在華盛頓聯邦法院提起訴訟，指川普未經國會授權，賦予馬斯克「不受約束的法律權力」，尋求下令禁止他進行任何下一步的政府行動。

近日馬斯克與政府效率部因取得財政部支付系統的權限，面臨多起隱私爭議訴訟。負責審理該案的二名聯邦法官，14日將考慮DOGE能否存取上述系統以及美國衛生、消費者保護與勞工機構的潛在敏感資料。

曼哈頓聯邦地區法官恩格邁爾8日臨時禁止政府效率部取用財政部支付系統資料權限後，將考慮民主黨執政州檢察長的請求，決定是否延長禁令。華盛頓聯邦地區法官貝茨則將考慮工會請求，阻止政府效率部存取衛生與公共服務部、勞工部和消費者金融保護局的敏感紀錄。

訴訟還稱，馬斯克及其團隊可能擾亂聯邦政府對醫療門診、幼兒園、氣候倡議和其他計畫的資助，此外，川普可能會利用這些資訊推展其政治目標。