馬斯克與川普爆內幕 路透收3億元「大規模社會欺騙」母公司喊冤

美國總統川普與「政府效率部」主管馬斯克近日上社群媒體指控三大通訊社之一的路透在政府的「大規模社會欺騙」發揮了作用，母公司湯森路透（Thomson Reuters）13日回應時自清，該公司與美國國防部的業務遭到「不準確呈現」。

根據報導，川普當天早上在自家社群媒體「Truth Social」發文指控，「DOGE：看來國防部支付了激進左派路透900萬美元（折合新台幣近3億元），以研究『大規模社會欺騙』」，接著用全大寫英文字母寫道，「『把錢還來，現在！』」。

馬斯克接著上傳川普貼文的截圖與宣稱，「路透從美國政府機構收到了比這個數字更多的錢，但透過不同的子公司和中介來隱藏他們怎麼拿到錢的，這正是DGOE迄今已經發現的內幕」。

Reuters received far more money than this from US government organizations, but via various subsidiaries and intermediaries to hide how they were getting it.



This is just what @DOGE has found so far. pic.twitter.com/PXbL1OkEKO — Elon Musk (@elonmusk) 2025年2月13日

企業家兼社群媒體領袖納福爾（Mario Nawfal）在「X」引述美國政府公開財務網站數據宣稱，DOGE調查揭露國防部在2018至2022年間，為了「大規模社會欺騙」計畫，向路透支付了神秘款項。儘管美國國防高等研究計劃署（DARPA）宣稱是用於網路防禦，並指「對於一家通訊社為何因『社會工程』收到了數百萬美元的問題四起」。

從納福爾上傳的截圖可見到，授予機構是國防部，領取方則是湯森路透另一家子公司、湯森路透特殊服務公司（TRSS），性質為「主動社會工程防禦」（Active Social Engineering Defense）與「大規模社會欺騙」（Large Scale Social Deception），讓馬斯克開嗆，路透因「大規模社會欺騙」而獲美國政府支付數百萬美元，這確實是採購單上寫的內容！他們確實是一場完全的騙局，簡直無語」。

Reuters was paid millions of dollars by the US government for “large scale social deception”.



That is literally what it says on the purchase order! They’re a total scam.



Just wow. https://t.co/GGxoVQSwN8 — Elon Musk (@elonmusk) 2025年2月13日

不過，根據湯森路透的說明，涉案合約為期4年，在川普第一任期間的2018年開始，旨在保護美國政府免受社會工程侵害；社會工程是一種網路威脅形式，即民眾被誘騙洩露敏感資訊。為該合約提供資金的DARPA發言人湯普森（Tabatha Thompson）表示，「TRSS經過競爭性選擇，成為測試防禦工具的評估方，他們（湯森路透）評估了我方防禦工具的有效性」。

湯森路透則表示，TRSS是個別的美國法人實體，由一個獨立董事會管理。路透則是一家獨立的全球新聞機構，恪守管理本身報導標準的「信任原則」。TRSS執行長魯布雷（Steve Rubley）發布聲明指出，「TRSS幾十年來為跨越歷屆政府的美國政府機構提供了軟體和資訊服務，以協助識別和防止詐欺、支持公共安全和推進正義」。

馬斯克、白宮和國防部均未回應置評請求。