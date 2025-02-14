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福斯新聞：雷根基金會促川普挺台防禦 以實力謀和平

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
川普第一個任期施政一大主軸就是要求提高國防開支，尤其是北大西洋公約組織（NATO）盟友。 路透社
川普第一個任期施政一大主軸就是要求提高國防開支，尤其是北大西洋公約組織（NATO）盟友。 路透社

福斯新聞頻道報導，美國雷根總統基金會暨研究所訪問團近期訪問台灣時強調美台堅實夥伴關係，以及美國進行嚇阻的重要性，美國民眾期盼盟友和夥伴承擔自身防衛的主要責任。

福斯新聞頻道（Fox News）今天報導，在華府政權交接、東亞持續面臨中國脅迫和跋扈行徑的同時，成員包括國家安全領域和商界領袖的雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation andInstitute）8人訪問團上月對台灣進行這項具戰略意義訪問。

據報導，成員透過這次訪問確認數項重點，可以讓川普政府增強美台夥伴關係的政策更臻完善。訪問團指出，多位川普部會首長就涉台政策重申先前觀點，在攸關台灣安全和經濟的議題上，整體而言可以樂觀看待，但也存在著不確定性。

根據福斯新聞，川普第一個任期施政一大主軸就是要求提高國防開支，尤其是北大西洋公約組織（NATO）盟友。訪團對台灣的夥伴強調，美國民眾期盼美國盟友和夥伴承擔自身防衛的主要責任。

據報導，雷根總統基金會暨紀念中心會長兼執行長楚里歐（David Trulio）告訴台灣領導層，「尤其川普總統得到人民付託而重返白宮，台灣、中華人民共和國、全世界都在密切關注美國如何因應中國在南海持續專橫霸道、在網路上構成不良影響」。

他表示，考量台灣海峽兩岸的安全形勢，繼續就以實力謀和平作出承諾有其必要，包括透過對台灣的堅實夥伴關係，以及美國持續進行嚇阻。

楚里歐說：「對於自身安全，台灣已經做出、而且持續在做出大量的投資。「不過，由於川普總統和美國大眾期待美國盟友和夥伴承擔自身防衛的主要責任，台灣領導層兌現增加國防開支、提升作戰能力的目標至關重要。」

訪團同時示警，無法取得武器將會削弱台灣安全，讓中華人民共和國能得以聲稱「美國是不可信賴夥伴」。

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