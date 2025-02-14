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川普政府開鍘試用期員工 退伍軍人事務部證實裁逾千人

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普積極縮減聯邦政府人力的計畫邁入下一階段，華府開始解僱旗下試用期員工。 示意圖／美聯社
美國總統川普積極縮減聯邦政府人力的計畫邁入下一階段，華府開始解僱旗下試用期員工。 示意圖／美聯社

美國總統川普積極縮減聯邦政府人力的計畫邁入下一階段，華府開始解僱旗下試用期員工；退伍軍人事務部今天宣布，開除1000多名負責非必要職務的試用期員工。

法新社報導，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）是首批公開證實裁員的部門之一，該部今天透過聲明表示，解僱1000多名位於「非必要」職位的試用期員工。

退伍軍人事務部在聲明中說：「今天宣布的裁員消息，是川普（Donald Trump）政府為使轄下各機構更有效率、成效並更積極回應美國人民（需求），所付出的一部份努力。」

儘管受影響的聯邦政府員工確切人數還不清楚，但根據政府最新可取得資料，超過20萬名新進員工目前正處於試用期。

美國媒體今天報導，川普政府指示各機構主管解僱大多數試用期人員，這些人擁有的公務員保障較少。

美國人事管理局（Office of Personnel Management）一名被解僱員工告訴法新社，她是在一場有近百名員工受邀參加的視訊會議中遭到開除。

美國人事管理局和白宮新聞辦公室的發言人沒有立即回應置評請求。

今天這項措施是由白宮推動、人事管理局領導，以減少公務員人數。為達成這項目的，川普政府曾提出向自願離職的政府員工提供等同8個月薪資的資遣費。

川普 美國 退伍軍人

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