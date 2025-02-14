川普力拼「無核化」！揪普亭、習近平國防預算砍半 挺俄重返G7

美國總統川普13日表示，無核化是他第二任內的目標之一，希望和俄羅斯總統普亭、中國國家主習近平啟動核武限制談判，並希望美中俄最終能同意一起將國防預算減半。

路透、衛報報導，川普在白宮橢圓辦公室向記者說，對美國花費數千億美元重建國家核威懾力量表示遺憾，希望與俄中一起啟動核武限制談判，一同削減核武開支。

川普說：「我們根本沒有理由再製造全新的核武，我們已經有很多了。大家的核武加起來足夠毀滅世界50次，甚至100次了。我們還在打造新核武，他們也是。大家都燒了好多錢，而這些錢原本可以花在其他更有實質意義的事情上。」

儘管美俄自冷戰以來就擁有大量核武儲備，但川普預測，中國將在5、6年內趕上美俄的核毀滅能力，稱一旦這些武器獲准使用，結果可能就是毀滅，所以這次「等我們處理好中東和烏克蘭的問題」，他就將尋求與俄中進行三邊核武談判。

川普說，「我最想進行的第一波會晤，就是和中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭一起，讓我們把軍事預算大砍一半吧，我們可以做到的，我相信我們可以。」

川普未給出他希望會晤的具體時間，但希望是「不久的將來」，他也說，在哪一國會面都無妨，「結果才是最重要的」。

美俄之間目前有《新戰略武器裁減條約》，該條約規定美俄可以部署的戰略核武數量，以及可發射核彈頭的轟炸機、潛艦或陸基平台數量。但該條約將於2026年2月5日到期。

此外，川普還概述了他對未來新世界秩序的願景，他希望俄羅斯重返G7。G7原本是G8，但2014年俄羅斯接收克里米亞後，另外七國就凍結俄羅斯的會員資格。

川普說：「我非常希望他們回來，我認為把俄國踢出去是一個錯誤，這不是你喜不喜歡俄羅斯的問題，G8就是G8。」川普第一任內也曾呼籲G7重新接受俄羅斯，但並未獲得其他西方國家支持。