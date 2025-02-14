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川普表示可能延長TikTok禁令實施期限 相信習近平將同意出售

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國總統川普表示可能再延長TikTok延遲實施期限。圖為川普1月20日上任首日簽署延遲TikTok禁令75日等多項行政命令。美聯社
美國總統川普表示可能再延長TikTok延遲實施期限。圖為川普1月20日上任首日簽署延遲TikTok禁令75日等多項行政命令。美聯社

據路透社，美國總統川普周四表示，他對熱門短視頻應用TikTok的禁令實施的75天延期可能會延長，但也表示他認為這其實沒有必要。

川普並表示，他相信中國國家主席習近平會同意將TikTok出售給美國買家，因為這也符合中國的利益。他說，「我要讓中國覺得這件事值得做」，但他沒有透露細節。他說，「我認為達成這筆協議對中國有利。」

川普在白宮的橢圓形辦公室對記者發表講話時表示，他仍然希望就TikTok達成協議，讓該應用程式在美國繼續存在，他還稱讚TikTok幫助他贏得了2024年總統大選。

報導稱，自1月19日一項要求TikTok的所有者字節跳動以國家安全為由出售它或面臨禁令的法律生效迄今，TikTok的命運一直懸而未決。川普1月20日上任後簽署行政命令，要求將該法的實施延後75天。

川普在被問及最後期限是否已到時說，大約兩週前他有90天的時間，他相信可以延長。但讓我們拭目以待。他認為「你不需要這麼做」。

報導說，目前還不清楚川普所稱先前他有90天的含義。

川普表示，有很多人對收購這家社群媒體公司感興趣，並表示自2024年大選以來TikTok的形象已經改變了。他說他發現這個應用程式很公平並且有助於吸引年輕選民。

TikTok 川普 美國 習近平

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