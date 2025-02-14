川普周四發言重點：對等關稅、美中俄峰會、控台灣搶走晶片生意

美國總統川普周四（13日）正式下令，要求研究對眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」。除此之外，他還在白宮記者會上談及多方面的話題，甚至即興提議美中俄三方峰會，以及指控台灣搶走美國的晶片生意。他的發言包括：

1、關於對等關稅，他說： 「我已經決定了，為公平起見，我將徵收對等關稅，也就是說，無論各國向美國徵收多少，我們照辦。幾乎無一例外，他們收的都遠遠高於我們向他們收的，但這種日子結束了。」

2、他考慮把其他國家採用的增值稅制度視為關稅。

3、除了對等關稅，他還要另行加徵汽車關稅。

4、川普提議與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭舉行三方峰會：「我希望首先會見的人包括中國的習主席和俄羅斯的普亭總統。我想說的是，『我們把軍事預算砍掉一半吧。』 我們可以的。而且我認為我們能夠做到。」

5、他認為中國國家主席習近平會批准TikTok交易。

6、如果金磚國家對美元耍花招，川普說，「我們就不會與這些國家進行貿易」。

7、他表示印度將購買大量美國石油和天然氣。

8、他希望俄羅斯重返七國集團（G-7）。下周不會與俄羅斯總統普亭在沙烏地阿拉伯見面。

9、川普指控台灣搶走了美國的晶片生意，他要奪回去。他說，「現在，實際上所有東西都是台灣製造的。幾乎所有的東西都在台灣製造，有一些在南韓」。他提到英特爾：「我們有英特爾，我們有做得很好的偉大公司。這一切都被搶走了。我們想要拿回這筆生意。我們希望它回到美國。」他補充：「如果他們不把它帶回來，我們不會很高興。」

10、他表示不希望美國鋼鐵與日本達成協議。