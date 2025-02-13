「致命後果」川普斷全球援助款 成千上萬蘇丹饑民遇挨餓危機

由於美國總統川普凍結援助，造成拯救塗炭生靈的方案無以為繼，以致蘇丹爆發內戰、導致饑荒肆虐近兩年來，當地賑濟的施食處首度被迫拒饑民於門外。

致力於籌募資金為蘇丹首都喀土穆（Khartoum）數以萬計饑民張羅食物的一名當地募資志工表示：「饑民們因這些凍結援助的決定而瀕死。」

另一名蘇丹志工告訴法新社：「我們在蘇丹全境設立40個施食處，每天供應食物給3萬至3萬5000人。」這名志工並說，川普（Donald Trump）宣布援外凍結及解散美國國際開發總署（USAID）後，所有施食處無以為繼。

這位女性志工因擔憂公開談論恐危及工作而要求匿名。她說：「婦女和孩童被拒，我們無法承諾何時我們可以再次為他們供應食物。」

自從2023年4月以來，由於政府軍和準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）爆發戰鬥，蘇丹分崩離析，除了數以萬計的民眾遇害，超過1200萬人無家可歸，這場內戰還造成蘇丹境內5個地區陷入饑荒，將近2500萬人面臨嚴重糧食不安全。

在蘇丹大部分地區，以社區為單位運作的施食處是防止大規模饑荒的唯一賑濟之途，而且許多的施食處都是仰賴美國的金援。

位於喀土穆姊妹市恩圖曼（Omdurman）的「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders,DWB/Médecins Sans Frontières, MSF）醫療團隊隊長阿卜杜勒穆奈姆（Javid Abdelmoneim）告訴法新社：「以這種措手不及方式撤銷援助款的決定，將造成致命的後果。」