快訊

疏失釀禍？台中新光三越氣爆究責 警漏夜詢問12人送地檢

財神爺還沒降臨！ 威力彩頭獎「31連摃」獎金飆14億

經典賽／林佳緯滿貫轟抽到火力全開 中華隊模擬+熱身4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

「致命後果」川普斷全球援助款 成千上萬蘇丹饑民遇挨餓危機

中央社／ 開羅13日綜合外電報導
由於美國總統川普凍結援助，造成拯救塗炭生靈的方案無以為繼，以致蘇丹爆發內戰、導致饑荒肆虐近兩年來，當地賑濟的施食處首度被迫拒饑民於門外。示意圖，非新聞當事者。圖／新華社
由於美國總統川普凍結援助，造成拯救塗炭生靈的方案無以為繼，以致蘇丹爆發內戰、導致饑荒肆虐近兩年來，當地賑濟的施食處首度被迫拒饑民於門外。示意圖，非新聞當事者。圖／新華社

由於美國總統川普凍結援助，造成拯救塗炭生靈的方案無以為繼，以致蘇丹爆發內戰、導致饑荒肆虐近兩年來，當地賑濟的施食處首度被迫拒饑民於門外。

致力於籌募資金為蘇丹首都喀土穆（Khartoum）數以萬計饑民張羅食物的一名當地募資志工表示：「饑民們因這些凍結援助的決定而瀕死。」

另一名蘇丹志工告訴法新社：「我們在蘇丹全境設立40個施食處，每天供應食物給3萬至3萬5000人。」這名志工並說，川普（Donald Trump）宣布援外凍結及解散美國國際開發總署（USAID）後，所有施食處無以為繼。

這位女性志工因擔憂公開談論恐危及工作而要求匿名。她說：「婦女和孩童被拒，我們無法承諾何時我們可以再次為他們供應食物。」

自從2023年4月以來，由於政府軍和準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）爆發戰鬥，蘇丹分崩離析，除了數以萬計的民眾遇害，超過1200萬人無家可歸，這場內戰還造成蘇丹境內5個地區陷入饑荒，將近2500萬人面臨嚴重糧食不安全。

在蘇丹大部分地區，以社區為單位運作的施食處是防止大規模饑荒的唯一賑濟之途，而且許多的施食處都是仰賴美國的金援。

位於喀土穆姊妹市恩圖曼（Omdurman）的「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders,DWB/Médecins Sans Frontières, MSF）醫療團隊隊長阿卜杜勒穆奈姆（Javid Abdelmoneim）告訴法新社：「以這種措手不及方式撤銷援助款的決定，將造成致命的後果。」

喀土穆 美國 蘇丹

延伸閱讀

市場觀望川普關稅政策 新台幣區間盤整收32.802元

川普就職後天天上漲！這檔股票連18紅 老闆趁機套現7.2億

「不是好事」川普揮刀大砍USAID 數百萬拉美人恐受影響

川普、普亭通話 烏國如坐針氈？澤倫斯基喊「交換失土」遭俄國冷拒

相關新聞

如何跟自戀狂談交易？川普談判作風6大特徵曝 專家教對付方法

如何跟不講理的人談判？這些人有什麼特徵可辨識？從美國總統川普的談判風格，或許可得到啟發。

「致命後果」川普斷全球援助款 成千上萬蘇丹饑民遇挨餓危機

由於美國總統川普凍結援助，造成拯救塗炭生靈的方案無以為繼，以致蘇丹爆發內戰、導致饑荒肆虐近兩年來，當地賑濟的施食處首度被...

美凍結對外援助 越南籲繼續合作…憂當地居民受地雷威脅

美國凍結對外援助資金，越南多項清除戰後地雷及未爆彈的計畫被迫中斷。越南今天呼籲，盼雙方根據「全面戰略夥伴關係聯合聲明」中...

送錢給馬斯克？美國務院傳擬花4億美元買特斯拉 遭抓包後秒刪除

美國國務院13日更新今年度採購預測文件，提及一筆4億美元預算，用途是購買特斯拉電動車，使各界再度關注美國政府與馬斯克旗下...

防說謊？美聯社拒改稱「美國灣」 連2日遭禁止採訪白宮活動

美聯社記者今天連續第2天遭到禁止出席白宮活動。川普（Donald Trump）政府則試圖為拒絕將墨西哥灣改稱美國灣的媒體遭...

「不是好事」川普揮刀大砍USAID 數百萬拉美人恐受影響

觀察人士和非政府組織表示，美國總統川普凍結開發援助計畫，很快便造成拉丁美洲仰賴美國資金的計畫陷入癱瘓，這些計畫主要在打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。