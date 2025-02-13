送錢給馬斯克？美國務院傳擬花4億美元買特斯拉 遭抓包後秒刪除
美國國務院13日更新今年度採購預測文件，提及一筆4億美元預算，用途是購買特斯拉電動車，使各界再度關注美國政府與馬斯克旗下企業的利益衝突話題。但經媒體報導後，國務院又在幾小時內發布新版文件，將特斯拉品牌從預算名目中移除。馬斯克本人也發文否認此事。
綜合外媒報導，美國國務院稍早更新2025採購預測文件，包含一筆名稱為「特斯拉裝甲電動車」（Armored Tesla）的採購合約預算，金額共達4億美元，合約為期五年，是文件中最大筆採購項目，但未標明將採購何款車輛型號。
但在數小時後，國務院網站又發布更新版本，預算中已不見特斯拉品牌名稱，但仍可見一筆尚在規劃階段的4億美元採購合約預算，用途僅列為購買「裝甲電動車」（armored electric vehicles）。
馬斯克也在其所擁社群平台X上發文表示：「我非常確定，特斯拉沒有收到4億美元（合約）。至少沒人向我提過此事。」
但馬斯克商業帝國與政府間的利益牽扯，仍將是個敏感話題。馬斯克旗下企業已透過合約或補助，從美國政府手中獲得數十億美元。
川普則在3日的一場記者會上說，馬斯克將不會被允許經手任何可能涉及利益衝突議題的政府事務。
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