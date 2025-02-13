顛覆傳統！川普頻推翻美國外交政策 外媒：恐將台灣當籌碼

華爾街日報報導，美國總統川普正改寫解決全球棘手衝突的既有模式——他提出與俄羅斯談判，以讓步換取解決俄烏戰爭。他還推動一項計畫，試圖將加薩全體居民重新安置，徹底粉碎巴勒斯坦建國的希望。

報導指出，川普對這兩個地區的構想，等於推翻美國數十年來的外交政策。他明確表示，針對這些看似永無止境的衝突，華府過去已嘗試過傳統解決方案，卻徹底失敗。

對川普來說，加薩與烏克蘭的情勢極為相似：數千人無辜喪生，城市化為廢墟，歷史恩怨驅動著無盡戰火。他對這兩地提出的解決方案在某些方面也如出一轍。

分析這兩場衝突的專家指出，川普的做法源自於他對自身說服力的高度自信，他渴望被視為能促成歷史性協議的和平締造者，以及喜歡將決定強加給較弱勢的國家，包括盟友。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）拉菲克哈里里中東計畫中心（Rafik Hariri Center and Middle East Programs）資深總監韋克士勒（William Wechsler）表示：「他在這兩個情境下想要的都是寧靜、和平、一紙協議，他希望減少美國的介入與風險。」

問題在於，川普是否會將這套模式運用到其他地方，例如台灣。報導指出，台灣愈來愈害怕，川普為了快速與北京達成貿易協議，可能會把這座民主島嶼當作談判籌碼。

美國的盟友與對手正密切關注川普對加薩和烏克蘭的構想。他們想知道，川普是否會在台灣或其他熱點地區採取同樣顛覆性的策略。

「如果中國懷疑美國是否會履行對台灣的承諾，那麼我們不但無法嚇阻中國，反而是在誘使並助長中國的行動，」前美國外交官、現任亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總裁羅素（Daniel Russel）表示。

目前台海緊張而和平的局面，建立在一系列協議、共識與長期運作的模式之上，這些規則主導兩岸關係，並經過數十年的微妙措辭與實力較量而形成。

川普在美國是否會介入台海衝突的問題上，大致遵循華府數十年來的「戰略模糊」政策。但他偶爾也會以交易用語來談論台灣。

「最關鍵的問題在於，川普是否認為與北京達成一項涵蓋台灣的『大交易』是可能的。」新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方丹（Richard Fontaine）表示，川普周圍的人幾乎沒人認為這是現實可行或值得考慮的選項。

「那將是非常顛覆傳統的做法。」方丹說。