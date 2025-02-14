川普禁跨「性別者」從事女性運動 2學生開司法戰第一槍

中央社／ 華盛頓／日內瓦12日綜合外電報導
兩名青少年挑戰新罕布夏州禁止跨性別女孩參加女子運動隊的新法律，帕克·蒂雷爾（左三）和艾里斯·圖梅爾（左六）與家人、律師合影。美聯社
兩名青少年挑戰新罕布夏州禁止跨性別女孩參加女子運動隊的新法律，帕克·蒂雷爾（左三）和艾里斯·圖梅爾（左六）與家人、律師合影。美聯社

美國2位跨性別學生今天展開司法行動，挑戰總統川普禁止她們從事校內女子體育活動的命令。然而，有聯合國專家認為，川普此舉確保了女子運動的公平與安全性。

路透社報導，在新罕布什爾州，16歲的提瑞爾（Parker Tirrell）、15歲的圖梅勒（Iris Turmelle）和她們的家長去年已遞交過訴狀，挑戰當地1道禁止跨性別女孩參與校園女子體育活動的州法；法官後來也發布初步禁制令，禁止州政府和校區執法。

提瑞爾和圖梅勒如今尋求把上述案件擴大，槓上川普有關聯邦政府只承認男女兩個性別、一律不承認改變性別，且禁止跨性別女性從事女子體育活動的行政命令。

代表原告的律師發布聲明說：「校園體育活動是教育重要一環，沒有學童應因為他們的身分而被排除在外。」

原告主張，川普這個月5日和稍早發布的行政命令，實為歧視跨性別者的行為，不僅觸犯美國憲法，也違背1972年教育修正案第9條所規範的平等保障權。

白宮未立即置評。

另一方面，聯合國反婦女暴力的特別報告員阿薩列姆（Reem Alsalem）今天倒是盛讚川普這項舉動。

法新社報導，阿薩列姆說，川普2月5日的命令，是替女子運動選手確保公平、安全和尊嚴的果斷一步。然而，她也呼籲創立開放的運動類別，以確保沒有人會被排除在外。

她說：「為了確保沒有人被排除在外，我呼籲美國政府確保創建開放的體育類別，或將體育活動中的男性類別轉為開放性類別，以供那些不希望依生理性別參賽的人參與」。

川普 跨性別 體育

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