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川普「非典型」外交政策思維 引發台灣不安

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普二度上任以來，已不斷展現他以籌碼交易追求外交目標的思維，也讓台灣對華府協防台灣的承諾強度，感到不安。

川普還沒詳細闡述他的對台政策，但他已屢次批評台灣「偷走」美國的晶片生意，希望台灣為美國的保護付費，還威脅對進口半導體課徵關稅。

他在處理與盟國及敵國之間的關係時，也屢次以關稅威脅為手段，講求籌碼交易式的談判，以達成他的目標，而非基於支持民主意識形態的外交思惟，引發台灣當局的不安。而且，台灣對美貿易順差提高，也可能成為川普關稅戰的目標。

此外，川普政府的資深官員和顧問對台灣問題的看法各自不同，國務卿魯比歐是友台的對陸鷹派，但政府效率部（DOGE）負責人馬斯克在中國大陸有龐大的商業利益。

新加坡國立大學（NUS）政治學副教授莊嘉穎認為，這顯示川普政府對於台灣議題、或更廣泛的亞洲政策，可能還沒有一套思慮縝密的計畫。

台灣官員曾說，選項之一是增加從阿拉斯加進口液化天然氣（LNG），可能有助縮小台灣對美貿易順差。一些研究人員也認為，擴大進口美國天然氣有助保障台灣的能源進口免受中國大陸干涉。

莊嘉穎表示，台灣還是能做一些事，展現台灣對美國及川普議程的重要性，包括科技面與投資面，例如擴大投資美國半導體。

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