快訊

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

川普政府瘦身提優離方案 麻州地方法院法官放行

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國法官今天放行川普政府提供財務誘因讓聯邦政府公務員自願離職的計畫，成為川普大力削減聯邦政府勞動力的一大法律勝利。

法新社報導，依據川普政府計畫，多達200萬名美國聯邦政府公務員必須在6日午夜最後期限前，帶著相當8個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能遭當場解雇。麻州地方法院法官小喬治‧歐圖爾（George O'Toole Jr.）上週暫時擋下，今天解除限制令。

代表聯邦僱員的工會已提起訴訟，企圖阻止億萬富豪馬斯克（Elon Musk）鼓勵聯邦僱員辭職以精簡美國政府規模的計畫。

目前尚不清楚有多少聯邦僱員接受自願辭職計畫的提議，但白宮表示，截至7日已有超過6萬5000人登記。

歐圖爾表示，工會沒有提起訴訟的資格，他的法院對此沒有管轄權。

代表80萬聯邦工作人員、也是提起訴訟的工會之一的美國政府雇員聯合會（AFGE）稱此一裁決，是「為公務員爭取尊嚴和公平的一次挫折」。

AFGE主席凱利（Everett Kelley）在聲明中說：「但這並不是結束。重要的是，這項裁決並未顧及此一計畫的根本合法性。」

凱利說：「我們依然認為，在沒有足夠資訊的情況下，強迫那些將自身奉獻給公共服務的美國公民在短短幾天內，決定是否要離鄉背井、放棄職業生涯，去接受馬斯克的無資金借據，這是非法的。」

凱利表示，工會律師正在評估下一步動作。

美國公民 辭職 馬斯克

延伸閱讀

川普控壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解

川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

川普政策變數大 法人：台股短線高檔震盪整理

相關新聞

川普政府瘦身提優離方案 麻州地方法院法官放行

美國法官今天放行川普政府提供財務誘因讓聯邦政府公務員自願離職的計畫，成為川普大力削減聯邦政府勞動力的一大法律勝利

川普控壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解

「華爾街日報」（WSJ）今天報導，億萬富豪馬斯克的社群平台X已同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），以了結美國...

加巴德任美國情報總監 獲參院低空過關

美國總統川普提名的國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard）儘管因缺乏經驗，以及過去力挺俄羅斯和敘利亞而受到批...

白宮擬砍聯邦機構預算平均高達四成 重點在精簡人事

華盛頓郵報引述消息來源報導，白宮將對聯邦各機構預算平均大砍三到四成，重點放在大幅精簡人事。

上台後首會普亭 川普：預計在沙烏地阿拉伯

美國總統川普12日表示，他計劃在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普亭見面；川普並表示，他預期俄烏戰爭在不久的將來會達成停戰協議。

美拒簽署AI國際聲明 范斯：確保最強AI在美製造

美國川普政府可能對台灣半導體加徵關稅之際，美國副總統范斯十一日在法國總統馬克宏主辦的ＡＩ峰會上表示，川普政府將實施政策，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。