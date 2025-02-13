川普政府瘦身提優離方案 麻州地方法院法官放行
美國法官今天放行川普政府提供財務誘因讓聯邦政府公務員自願離職的計畫，成為川普大力削減聯邦政府勞動力的一大法律勝利。
法新社報導，依據川普政府計畫，多達200萬名美國聯邦政府公務員必須在6日午夜最後期限前，帶著相當8個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能遭當場解雇。麻州地方法院法官小喬治‧歐圖爾（George O'Toole Jr.）上週暫時擋下，今天解除限制令。
代表聯邦僱員的工會已提起訴訟，企圖阻止億萬富豪馬斯克（Elon Musk）鼓勵聯邦僱員辭職以精簡美國政府規模的計畫。
目前尚不清楚有多少聯邦僱員接受自願辭職計畫的提議，但白宮表示，截至7日已有超過6萬5000人登記。
歐圖爾表示，工會沒有提起訴訟的資格，他的法院對此沒有管轄權。
代表80萬聯邦工作人員、也是提起訴訟的工會之一的美國政府雇員聯合會（AFGE）稱此一裁決，是「為公務員爭取尊嚴和公平的一次挫折」。
AFGE主席凱利（Everett Kelley）在聲明中說：「但這並不是結束。重要的是，這項裁決並未顧及此一計畫的根本合法性。」
凱利說：「我們依然認為，在沒有足夠資訊的情況下，強迫那些將自身奉獻給公共服務的美國公民在短短幾天內，決定是否要離鄉背井、放棄職業生涯，去接受馬斯克的無資金借據，這是非法的。」
凱利表示，工會律師正在評估下一步動作。
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