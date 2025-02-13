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川普控壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
「華爾街日報」（WSJ）今天報導，億萬富豪馬斯克的社群平台X已同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），以了結美國總統川普對該公司及時任執行長的訴訟。。(路透)
「華爾街日報」（WSJ）今天報導，億萬富豪馬斯克的社群平台X已同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），以了結美國總統川普對該公司及時任執行長的訴訟。。(路透)

華爾街日報」（WSJ）今天報導，億萬富豪馬斯克的社群平台X已同意支付約1000萬美元（約新台幣3.3億元），以了結美國總統川普對該公司及時任執行長的訴訟。

路透社報導，川普支持者2021年1月襲擊美國國會大廈之後，多個社群平台暫停川普的帳號，川普為此提起訴訟。若上述報導屬實，X將是第2個與川普達成和解的社群平台。

2021年7月，川普對X平台前身推特（Twitter）、臉書（Facebook）和谷歌（Google）母公司Alphabet及各家時任執行長提起訴訟，指控他們非法壓制保守派觀點。

上個月，臉書母公司Meta Platforms同意支付約2500萬美元，以與川普達成和解。

華爾街日報引述知情人士的話報導，考慮到總統與馬斯克（Elon Musk）關係密切，川普團隊考慮逐步結束對X的訴訟。馬斯克曾為川普的競選活動捐款2.5億美元。

華爾街日報說，雙方最終走向和解。

據報導，川普的律師團也預計與Google和解。在2021年國會大廈暴動事件後，Google禁止川普使用社群媒體YouTube。

X和其時任執行長杜錫（Jack Dorsey）、Alphabet和白宮都未立即回覆路透社的置評要求。

川普 華爾街日報 馬斯克

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