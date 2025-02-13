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白宮擬砍聯邦機構預算平均高達四成 重點在精簡人事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國人事管理局（OPM）門口近來頻見抗議人士。路透
美國人事管理局（OPM）門口近來頻見抗議人士。路透

華盛頓郵報引述消息來源報導，白宮將對聯邦各機構預算平均大砍三到四成，重點放在大幅精簡人事。

據報導，現由馬斯克人馬掌管的美國人事管理局（OPM）一位官員周三上午向所屬同仁發送電子郵件，表示大規模裁員業已展開，讓這個負責政府人事的小單位不堪負荷。報導也指出，OPM已開始對所有聯邦機構招聘加以掌控。

華郵報導說，白宮官員考慮對各聯邦機構預算平均削減幅度在30%至40%之間，重點放在大幅縮減人員規模。知情人士表示，這目標在不同機構間的差異可能很大，而川普總統偏好的機構可以豁免，譬如國防部和國土安全部。

周三晚間，聯邦法官解除了對一項優退方案的暫停令。這計畫允許公務員若即刻辭職，可支薪至9月。政府已表示將不再接受新的申請。

國防部 白宮 馬斯克

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