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上台後首會普亭 川普：預計在沙烏地阿拉伯

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普總統(右)與俄國總統普亭。(路透資料照)
川普總統(右)與俄國總統普亭。(路透資料照)

美國總統川普12日表示，他計劃在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普亭見面；川普並表示，他預期俄烏戰爭在不久的將來會達成停戰協議。

川普12日上午與普亭通話，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭，包括互相訪問；川普12日下午表示，在互相訪問之前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面，但川普沒有說明時間點。

川普表示，普亭希望真正地結束俄烏戰爭，「他（普亭）不希望戰爭結束了，結果半年以後又重啟戰火。」

川普指出，他在與普亭的通話中討論到俄烏戰爭達成停火協定的可能性；川普認為，俄烏戰爭不久將達成停火協定。

對於是否有計畫訪問烏克蘭，川普表示，他尚未承諾訪問烏克蘭，但他會納入考慮。

俄烏戰爭 川普 普亭 白宮

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