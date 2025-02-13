美拒簽署AI國際聲明 范斯：確保最強AI在美製造

美國川普政府可能對台灣半導體加徵關稅之際，美國副總統范斯十一日在法國總統馬克宏主辦的ＡＩ峰會上表示，川普政府將實施政策，確保最先進ＡＩ系統和ＡＩ晶片在美國製造；美國和英國並拒絕在峰會上簽署ＡＩ國際聲明。

該聲明承諾每個簽署國會「確保ＡＩ開放、包容、透明、合乎道德、安全、有保障且值得信賴，同時顧及大家共同遵守的國際框架」，但范斯說，過度監管或過度強調ＡＩ安全，可能會在這項技術準備起飛並造福社會之際削弱它。范斯並批評歐洲政府過度管制美國科技公司，扼殺ＡＩ進步所需的創新。

「一些專制政權已竊取和使用ＡＩ來強化軍事情蒐和監控能力、獲取外國數據並進行宣傳，破瓌其他國家安全；本屆政府將阻止這種行為直到徹底停止。」范斯承諾川普政府會保護美國ＡＩ技術免受對手「竊取和濫用」，確保最強大的ＡＩ系統在美國製造，並使用美國設計和製造的晶片。

范斯沒直接提及中國大陸的深度求索（DeepSeek），但強調要與盟友合作「關閉途徑，不讓對手獲取會威脅到我們所有人的ＡＩ能力」。

大陸國家主席習近平特別代表、副總理張國清在峰會上表示，中國大陸願意在人工智慧領域與各國共推發展、共護安全、共享成果，共同建構人類命運共同體。綜合陸媒報導，張國清致詞表示，大陸以高度負責態度參與人工智慧全球治理，面對人工智慧發展的機會與挑戰，國際社會應攜手倡議智能向善，深化創新合作，強化包容普惠，並改善全球治理。

關於美方未簽署ＡＩ宣言也不滿ＡＩ嚴格監管，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方積極擁抱智慧變革，大力推進人工智慧的創新發展，重視人工智慧的安全，積極推動人工智慧普惠發展，主張開源人工智慧技術，促進人工智慧服務的可及性，「我們反對以意識形態畫線，反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法」。

陸媒鳳凰網科技十一日引述接近深度求索不具名人士說，創始人梁文鋒沒參加此次峰會，公司層級也無人參加。