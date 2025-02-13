美聯社拒用「美國灣」 白宮禁採訪

美聯社拒絕遵循美國總統川普的命令，將沿用超過四百年的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名「美國灣」（Gulf of America），遭白宮禁止進入橢圓辦公室採訪。美聯社說，這個罕見禁令，已違反憲法第一修正案保障的言論自由。

川普十一日在白宮簽署行政命令要求聯邦政府持續縮減人力，掌理政府效率部執行此事的科技富豪馬斯克也現身橢圓辦公室說明。一名美聯社記者要進入現場採訪，卻遭阻攔。

美聯社證實接到通知，表示新聞報導若無法配合川普更名墨西哥灣為美國灣的行政命令，將被禁止參加橢圓辦公室活動。

美聯社總編輯佩斯說：「川普政府因美聯社的獨立新聞報導而懲罰我們，這令人震驚。根據美聯社報導內容限制我們進入橢圓辦公室，嚴重妨礙公眾獲取獨立新聞的權利，且明顯違反憲法第一修正案。」

美聯社說，「將繼續使用墨西哥灣原名同時承認川普所選擇的新名稱」，因墨西哥灣已使用「超過四百年」，而其他國家和國際機構沒必要承認新名稱，「作為一個國際新聞機構，美聯社須確保地名和地理資訊對所有閱聽眾來說都容易辨識」。

白宮並未立即回應置評，白宮記者協會稱白宮此舉「不可接受」。白宮記者協會主席丹尼爾斯表示：「白宮不能規定新聞機構如何報導新聞，也不能因為不滿他們的編輯決策而懲罰新聞工作者。」

川普稱墨西哥灣是「美國不可分割的一部分」，對美國石油生產和漁業至關重要，也是「美國觀光休閒活動熱門地點」。

川普政府七日還將紐約時報等四個新聞機構趕出國防部媒體辦公室，改由右派媒體取代。