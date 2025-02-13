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財長貝森特將出訪 美緊盯烏稀土礦

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國、烏克蘭領袖都有意以烏國稀土換取美國持續援烏；圖為烏克蘭扎瓦利亞一處礦區，攝於十日。（路透）
美國、烏克蘭領袖都有意以烏國稀土換取美國持續援烏；圖為烏克蘭扎瓦利亞一處礦區，攝於十日。（路透）

美國總統川普十一日在社群媒體發文指出，美國財政部長貝森特本周將前往烏克蘭會見總統澤倫斯基。川普政府正試著終結俄烏戰爭，並確保美國取得烏克蘭天然資源。

川普貼文說，俄烏戰爭「必須快快結束，也將會如此」，他說戰爭造成「太多死亡和毀滅」。

消息人士說，貝森特將是川普上任以來首位出訪烏克蘭的內閣層級官員，將討論美國取得烏克蘭稀土礦物、能源資源和相關管道。部分烏克蘭國營企業的未來也將成為討論重點。

澤倫斯基和川普都曾經表示，有意以烏克蘭稀土換取美國持續軍援烏以對抗俄羅斯。烏克蘭約一半稀土礦藏已落入俄占區，但整體礦物資源損失不到二成；烏克蘭的鈦、鈾藏量冠居歐洲。

川普在宣布貝森特出訪的貼文中說，「美國在全球砸下數十億美元卻一無所獲」。

稀土可用來提煉一些金屬，是電動車、手機、飛彈系統和其他電子產品的原料。川普先前表示，美國援助烏克蘭的投資要有回報，烏克蘭應拿稀土等天然資源交易

川普說：「我們會把這錢都投在那，我說我要回報。我曾告訴他們我要等值的東西，例如價值五千億美元的稀土。他們基本上同意了，因此至少我們不會感覺愚蠢。」

此外，川普證實他將派遣特使凱洛格出訪烏克蘭。澤倫斯基辦公室消息指出，凱洛格預計廿日抵烏。

川普 烏克蘭 美國

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