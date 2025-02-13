馬斯克辯護支出削減計畫

美國總統川普與他最有影響力的顧問馬斯克11日一起現身白宮橢圓形辦公室，為馬斯克主持的政府效率部（DOGE）推動削減聯邦成本計畫進行辯護，表示這是要控制失控政府支出的合理行動。

馬斯克戴著一頂印有「讓美國再次偉大」（MAGA）字樣的黑色帽子、肩上扛著兒子，在川普的橢圓形辦公室回答記者提問。這場約30分鐘的媒體活動，是馬斯克接掌DOGE以來首次接受媒體提問，也是至今對政府效率部工作進行最長的公開討論之一。

他說，民眾投票支持大幅改革政府，「這就是大家希望的，民主真諦就是如此」。馬斯克說，聯邦官僚體系還是有一些好人，不過官員應該接受究責，否則官僚系統儼然成為「非經選舉產生的政府第四部門」，「比任何民選代表都擁有更大的權力，這不符合人民的意願」。「所以這是我們必須解決的問題，他們也必須解決赤字問題。」

根據白宮發布的新聞稿，川普11日已發布行政命令，指示聯邦機關大幅精減人事，檢討哪些部門可以裁員或合併，聯邦機關每裁汰四人才能聘用不得超過一人，但移民機關、執法部門與公共安全單位則享豁免。

川普上台後與馬斯克聯手對聯邦公務員推出「延期辭職」優離優退方案，接受條件並在期限之前提出申請，將可領到9月30日為止的薪水。不過方案被聯邦法院暫時擋下，等候釐清是否合法。