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范斯：將確保AI晶片美國製造 捍衛最先進技術不被竊取濫用

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國副總統范斯。(路透)
美國副總統范斯。(路透)

美國副總統范斯11日在法國巴黎人工智慧（AI）峰會表示，川普政府將實施政策，確保最先進AI系統和AI晶片在美製造，承諾保護美國AI技術免受對手的「竊取和濫用」，激勵美國兩家最大半導體製造廠英特爾（Intel）和格芯（GlobalFoundries）股價11日都大漲逾6%。

范斯發表主題演講時說，為維護美國優勢，川普政府將確保最強大的AI系統在美國製造，並使用美國設計和製造的晶片，「一些威權政權已竊取和使用AI，以強化其軍事情蒐和監控能力、獲取外國數據並進行宣傳，以破壞其他國家安全。我想直接說，本屆政府將阻止這種行為到徹底停止」。

范斯雖未直接提及中國大陸DeepSeek，但強調「我們將捍衛美國的AI和晶片科技免於遭竊取與濫用，和我們盟友及合作夥伴加強延伸這些保護措施，同時關閉路徑，不讓對手獲取會威脅到我們所有人的AI能力」。

不過，英特爾和格芯目前並不生產用於資料中心訓練AI系統的最先進半導體。全球約90%最先進晶片都由台積電（2330）製造。台積電正在美國亞利桑那州建廠，但只占全球產能一小部分。

范斯演講時強調，過度監管或過度強調AI安全，可能會在這項技術準備起飛並造福社會之際遭到削弱。他也批評歐洲政府過度管制美國科技公司，認為可能扼殺AI進步所需的創新。

巴隆周刊（Barron's）解讀，范斯似乎暗示川普政府可能採取與拜登政府不同的做法，允許AI業者和輝達等AI晶片製造商在國外銷售產品。

范斯說：「本屆政府將確保美國AI技術繼續成為全球黃金標準，我們是其他國家、外國的合作夥伴，當然也是企業的合作夥伴」。

巴黎人工智慧（AI）行動高峰會11日落幕，包括歐盟與非洲聯盟委員會，最後有61國簽署峰會宣言。該宣言呼籲一個「開放」、「包容」和「道德」的AI發展，然而簽署國卻不包括美國和英國，凸顯在此議題上兩個世界觀的衝突。  

范斯在前往艾里賽宮用午膳前更強調，不願與「獨裁政權」合作。范斯說，「與他們（獨裁政權）合作，就是把國家拴在獨裁統治者手裡，他們會企圖滲透、進駐和接管你的資訊基礎設施」。媒體分析，范斯指的就是中國大陸。

英國政府則解釋，因不符合「國家利益」而拒絕簽署AI宣言。

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