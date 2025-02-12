批評川普凍結對外援助 傳國際開發總署督察長遭解職

美國媒體今天披露，美國總統川普已將美國國際開發總署（USAID）獨立督察長馬丁革職。

美國華盛頓郵報、有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，美國國際開發總署獨立督察長馬丁（PaulMartin）因發布報告，批評川普凍結該署對外援助計畫而遭解職。

美國媒體援引白宮昨天寄給馬丁的兩行字電郵，告訴馬丁他的職務已被「解除，即刻生效」，但未說明此決定的原因。

馬丁辦公室之前發表報告警告，川普政府凍結對外援助和下令停工後，超過4億8900萬美元的糧食援助，恐面臨遭糟蹋或挪用的風險。

報告中表示，該辦公室長久以來「找出重大挑戰，並提供改善機構運作，以防止詐欺、浪費和濫用的建議」。

「然而，近期署內大規模削減人力，再加上對外援助豁免範圍和與執行機構溝通規則的不確定性，削弱美國國際開發總署分配和保護納稅人資助的人道援助能力。」

法新社報導，川普之前已將18名聯邦政府部門的獨立督察長解職，但由前總統拜登任命的馬丁之前未遭革職，繼續任職至今。