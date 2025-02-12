快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

川普凍結外援 美國恐將軟實力拱手讓給中國

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普動手凍結幾乎所有外援資金這一步，在柬埔寨和庫克群島這兩個面積不大但位居戰略要地的國家看來，華府等於是自行放棄了讓美方發揮影響力的最有效工具之一。

法新社報導，在柬埔寨，境內危險的除雷工作雖在美國援外計畫幾乎全面喊停後被迫停工，但在中國介入補齊必要資金之後再度復工。

而在庫克群島，一個與紐西蘭存在「自由聯合」關係且親美的國家，總理布朗（Mark Brown）則是宣布有計劃前往北京簽署合作協議。

美國歷代政府都矢言要與中國一較高下，形容北京當局是華府在全球領導地位上唯一潛在競爭對手。

但川普接受顧問兼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）建議，強迫美國國際開發總署（USAID）幾乎所有員工放假，等於終結了美國施展了數十年的「軟實力」其中關鍵一環。

川普非但毫無悔意，反而轉向「硬實力」：不僅不分敵友開徵關稅，為了達到目的甚至揚言動武，只要能拿下格陵蘭（Greenland），甘願槓上北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥。

在前總統拜登政府擔任USAID亞洲區助理署長的薛邁龍（Michael Schiffer）警告說，中國恐成為開發中世界的要角，主宰從公衛到治安等各項領域。

他說，美國會「先被擠到一旁納涼，一兩年之後就會訝異地討論著中國是如何將自我定位為拉丁美洲、非洲和亞洲的首選合作夥伴」。

「等到那個時候，一切都為時已晚。」

長久以來，美國在捐款上一向引領全球，2023年金額來到640億美元（約新台幣2.1兆元）。

美國研究機構AidData政策分析負責人卡斯特（Samantha Custer）認為，鑒於北京當局聚焦於借貸和國家面臨的經濟逆風考驗，來自中國的援助資金能有多大筆，又能增加多少都很讓人懷疑。

儘管如此，她說，美國將很難克服自己不再是個可靠夥伴的印象，因此「就算中國不出一分力，也會是最後贏家」。

北京 川普 美國

延伸閱讀

連串行政命令遭擋 川普砲轟法官嚴重違規

川普鋼鋁關稅恐傷自家人 美汽車業領袖憂成本增

慕尼黑安全報告：川普欲奪土地 美成需防範風險

歐盟反制川普關稅 決聚焦牛仔褲、機車

相關新聞

馬斯克4歲萌兒現身！川普旁「挖鼻屎黏桌」影片瘋傳 1舉動融化網友

億萬富豪馬斯克11日出席與美國總統川普的記者會，而與他一同前往白宮的4歲兒子一會兒模仿他父親，一會兒摳鼻子，古靈精怪的表...

持續大裁員 川普：聯邦政府走4人 才可雇1人

川普總統與最具影響力的顧問、科技富豪馬斯克(Elon Musk)11日在白宮橢圓形辦公室難得同框，川普簽署行政命令要求聯...

美國3月移民排期公布 親屬移民原地踏步、職業移民部分前進

美國國務院11日公布2025年3月移民排期，其中親屬移民項目皆原地踏步。

無證客跑了 邊境沙皇霍曼控FBI有內鬼 喊讓洩密者坐牢

川普總統任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)譴責聯邦調查局(FBI)把計畫好的突襲非法移民計畫詳情洩露出去，置政...

美國新政引爆50多場訴訟 法官忙翻天

川普總統上任不到一個月，雷厲風行以行政命令推出各項新政，已在全國引發50多場訴訟，由於時間匆促，讓許多承審法官應接不暇，...

連串行政命令遭擋 川普砲轟法官嚴重違規

美國總統川普今天指控法官阻擋他的行政命令，犯下「嚴重違規」行為；川普政府因規劃大幅縮減聯邦政府而與法院發生憲法衝突

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。