川普重審美軍全球態勢不代表要撤軍 美防長：美國不會拋棄盟友

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）11日表示，若各國認為美國總統川普重新檢討美軍全球態勢，是為了減少駐軍或撤軍，那他們就錯了。赫塞斯強調，美國不會「拋棄」盟友。

美國之音報導，赫塞斯正進行上任以來首次國際訪問。他在德國斯圖加特表示：「如果我們不檢討美軍在全球範圍內的態勢，那將是失職，但若將此視為美國要拋棄盟友或撤軍，那是錯誤的假設。」斯圖加特是美國在歐洲的主要軍事基地。

赫塞斯補充說，美國的策略是觀察、規畫並確定優先順序，並在需要遏止衝突的區域投射力量。

赫塞斯接下來將前往布魯塞爾參加12日舉行的北約國防部長會議，以及13日的烏克蘭國防聯絡組會議。美國國防官員透露，赫格塞斯計畫敦促北約盟國在應對歐洲挑戰上承擔更多領導角色，同時加大國防開支。

赫塞斯指出：「歐洲大陸應該免於任何侵略，但應該是當地國家在個別和集體防禦中投入最多。」他強調：「你保衛你的家園，美國人會站在你身邊，協助你防禦。」

談到中國威脅，赫塞斯表示，「毫無疑問，共產主義中國的野心是強烈的，他們對世界的看法與我們截然不同，而誰掌控這一主導權，誰就將為21世紀定下基調」。

他還指責北京對拉丁美洲和整個非洲懷有「險惡意圖」，「美國及其盟友和夥伴在那裡的態勢，將決定我們能否在這些地區展開競爭」。

關於川普指派政府效率部（DOGE）的馬斯克去審查國防部支出，赫塞斯對此表示歡迎。「我希望很快能在五角大廈迎接伊隆的到來，」赫塞斯表示， 「總部有浪費、冗餘和人頭數的問題需要處理」。

赫塞斯以五角大廈專注於氣候變遷的計畫為例。「國防部的職責不是處理氣候變遷、調整全球溫度，我們的任務是遏制並打贏戰爭。」他也說，減少浪費不會「以損害美國的作戰或戰術能力為代價」。