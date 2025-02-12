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連串行政命令遭擋 川普砲轟法官嚴重違規

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天指控法官阻擋他的行政命令，犯下「嚴重違規」行為；川普政府因規劃大幅縮減聯邦政府而與法院發生憲法衝突

法新社報導，由於共和黨控制國會並完全忠於川普，川普在執行其前所未見的政策時，很大程度上忽視了立法機構。

但自3週前上任以來，川普面臨愈來愈多來自法院的阻力，在約40起訴訟中，法院針對政府發出大約12項命令。

隨著法院和川普的衝突似乎正日益加劇，川普承諾會遵守法院裁決，但也聲稱法官正在阻止他整頓政府。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「我們希望剷除腐敗。似乎令人難以置信的是，法官會說我們不希望你這樣做。」

「所以也許我們必須查查這些法官，因為這非常嚴重。我認為這是非常嚴重的違規行為。」

儘管美國憲法明文規定聯邦司法機構是獨立的政府部門，擁有與白宮同等權力，但本質上仍是政治化的單位，因為法官是由總統任命，且為終身職。

對川普做出不利裁決的法官，是由6位不同的民主黨籍與共和黨籍總統所任命，其中包括現任總統川普。

川普因試圖凍結3兆美元的聯邦撥款和貸款、向聯邦政府公務員提出優離方案，以及將跨性別女囚轉移到男子監獄等計畫而與司法部門發生衝突。

此外，他還因廢除出生公民權、將委內瑞拉移民送往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）、削減美國國家衛生研究院（NIH）資金、開除聯邦倫理監督機構官員，以及迫使援外機構美國國際開發總署（USAID）工作人員休假等問題，與法官意見分歧。

這些行動都已遭法院下達禁制令，對川普來說，今天還有個壞消息：一名聯邦法官命令他恢復上個月刪除的大量公共衛生網頁資料。

記者在白宮詢問他是否會尊重法院裁決時，川普說：「我一向遵守法院裁決，我將不得不提出上訴。」

然而，外界愈來愈擔心川普最終可能違抗裁決，引發全面的憲法危機。

川普 美國 衝突

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