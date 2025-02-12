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馬斯克肩上扛兒子現身白宮 為大砍聯邦支出辯護

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克帶著兒子X Æ A-12現身美國總統川普的橢圓形辦公室，接受記者採訪。路透
馬斯克帶著兒子X Æ A-12現身美國總統川普的橢圓形辦公室，接受記者採訪。路透

億萬富豪馬斯克周二（11日）與美國總統川普一起出現在白宮橢圓形辦公室，為他主持的政府效率部（DOGE）推動削減聯邦成本計畫進行辯護，表示這是要控制失控政府支出的合理行動。

馬斯克戴著一頂印有「讓美國再次偉大」字樣的黑色帽子、肩上扛著兒子，在川普的橢圓形辦公室回答記者提問。這場約30分鐘的媒體活動，是馬斯克對政府效率部工作進行最長的公開討論之一。

馬斯克把聯邦工作人員描述為「未經選舉的、第四的、違憲的政府部門，比任何民選代表都擁有更大的權力。這不符合人民的意願」。「所以這是我們必須解決的問題，他們也必須解決赤字問題。」

川普周二簽署行政命令，賦予DOGE更多權力來削減聯邦勞動力規模。

馬斯克說：「削減聯邦支出對我們而言不是選項，而是必要。」他說，大眾可對他的潛在利益衝突做出自己的判斷。

川普補充說，如果白宮認為馬斯克缺乏透明度或利益衝突，那麼「我們就不會讓他做那部分工作或調查該領域」。

自川普上任以來，DOGE的工作人員已深入幾個聯邦機構，檢討政府系統中是有過度支出。另外，美國國際開發署和消費者金融保護局等機構的工作已遭延緩。

DOGE也取得財政部支付系統的查看權限，該系統每年向美國人和企業發送數兆美元。馬斯克為DOGE審查支付系統的努力辯護，表示這只是符合常識的控管，「這並非是苛刻或激進的措施。我認為實際上只是讓我們查看每一項支出，然後判斷這實際上是否符合人民最佳利益？」他還舉出一個可能詐欺的例子，即DOGE發現有年紀約150歲的人正在領取社福金。

紐約聯邦法官上周六暫時限制DOGE查看財政部支付系統的權限，預定本周五對此案進行聽證。

川普周二批評法官阻礙政府的努力，表示「難以相信法官會試圖阻止我們尋找貪腐行為，尤其是當我們發現價值數億美元（貪腐）」。

馬斯克說，他幾乎每天都與川普通話，並在做出決定前與他和其他機構負責人進行核實。他說：「我們已經採取某種核實，我們不能任意行事。」

川普 馬斯克

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