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美聯社拒用「美國灣」 遭白宮禁止進入橢圓辦公室採訪
美聯社拒絕採用川普政府的「美國灣」（Gulf of America），堅持沿用超過400年歷史的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico），遭白宮禁止進入橢圓辦公室進行採訪，並威脅更改報導用語。此舉是相當罕見的禁令，美聯社回應已經違反憲法第一修正案保障的言論自由。
一名美聯社記者11日照常要進入橢圓辦公室活動現場，不料遭到阻攔，因而無法參加川普行政命令簽署儀式。現場隨後演變為川普與馬斯克的問答環節。
美聯社在一份聲明中證實，11日接到通知表示，如果「新聞寫作標準無法配合川普更名墨西哥灣為美國灣的行政命令」，將被禁止參加橢圓辦公室的活動。
美聯社主編佩斯（Julie Pace）聲明：「川普政府因為美聯社的獨立新聞報導而對我們進行懲罰，這令人震驚。根據美聯社報導內容限制我們進入橢圓辦公室，不僅嚴重妨礙了公眾獲取獨立新聞的權利，且明顯違反了第一修正案。」
美聯社對川普將墨西哥灣改名為美國灣的指導方針表示，美聯社「將繼續使用其原名，同時承認川普所選擇的新名稱」。美聯社表示，這是因為墨西哥灣已經使用「超過400年」，而且其他國家和國際機構不必承認這一名稱變更。
白宮並未立即回應置評，白宮記者協會稱白宮此舉「不可接受」。
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