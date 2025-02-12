蘋果跟進Google 也改墨西哥灣為美國灣
蘋果公司（Apple）的地圖應用程式，跟進Google，也將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。美國政府主管機構在較早之前，已經更新官方地圖，遵循美國總統川普上任首日所簽的改名行政命令。
彭博資訊說，截至周二（11日），微軟的必應地圖以及MapQuest的地圖服務，還沒有修改「墨西哥灣」的名稱。
蘋果周二對美國用戶做了這項調整，並且表示很快就會擴及全球使用者。蘋果在iPhone、iPad、Mac等大多數的裝置裡，都提供地圖應用程式，最近還推出網頁版本，以便更能與Google的地圖應用程式Google Maps競爭。
美國總統川普去年11月當選後，蘋果執行長庫克、Google執行長皮伽等科技公司領導人，已經與他一同參與多項活動，包括川普的就職典禮。
Google Maps將「墨西哥灣」改名後，招致不少負評，指責這位搜尋巨人屈服新政府。墨西哥也對改名提出批評，認為美國不能單方面決定重新命名兩國之間的水域。
共和黨國會議員在Google改「墨西哥灣」名稱而蘋果還沒改時，讚揚Google遵守命令，怪罪蘋果沒有馬上行動，例如眾議員Greg Steube就在臉書上指蘋果「仍然迷失方向」。
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