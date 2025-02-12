美聯邦眾議員提法案 改稱格陵蘭「紅白藍之地」

美國總統川普日前拋出收購丹麥半自治領土格陵蘭的想法，美國共和黨聯邦眾議員卡特今天提出新法案，擬把格陵蘭島「重新命名」為「紅白藍之地」，與美國國旗同色。

「2025年紅、白、藍之地法案」指示新科內政部長柏根（Doug Burgum）監督執行名稱變更，確保美國官方文件、正式紀錄及地圖使用「紅白藍之地」（Red, White, and Blueland）來稱呼格陵蘭。

法案還授權川普與丹麥談判，以「購買或透過其他方式取得格陵蘭」。

卡特（Buddy Carter）於聲明中表示，「美國回來了，隨著紅白藍之地的加入變得比以往更強大。」

他說，川普將收購格陵蘭視為國家安全優先事項，這是正確做法，「當我們的首席談判代表簽署這項具里程碑意義的協議時，我們將自豪地歡迎格陵蘭民眾加入有史以來最自由的國家」。

川普多次表示有興趣購買格陵蘭，他在就職演說中稱美國為不斷擴張領土的國家，也呼籲美國重新奪回巴拿馬運河；也多次表示考慮併吞加拿大。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也表示，川普有興趣收購格陵蘭「不是在開玩笑」。

不過，丹麥「百林日報」（Berlingske）1月底發布的民調顯示，85%的格陵蘭人不願意格陵蘭成為美國的一部分，只有6%的當地民眾支持這個想法，9%還沒決定。

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）一再表示，格陵蘭是非賣品，未來由格陵蘭人自己決定。他之前接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，「我們不想成為丹麥人，我們甚至不想成為美國人。我們想當格陵蘭人」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）3日重申，格陵蘭島是非賣品，將自行決定是否從丹麥獨立。

從歐洲到北美的最短路線須經過格陵蘭，因此美軍常駐格陵蘭島西北端的皮圖菲克太空基地（PituffikSpace Base），這也是美國彈道飛彈早期預警系統的戰略要地。