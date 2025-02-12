川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯獨4種員工將逃過一劫
一名白宮官員11日表示，美國總統川普研擬簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫，屆時將要求每4名員工離職才能雇用1名新員工，唯獨「國家安全、公共安全、執法和移民執法」等聯邦員工將獲得豁免，這是川普和馬斯克為首的政府效率部（DOGE）縮小聯邦規模、推動川普政策優先的最新舉措。
路透報導，川普預計11日簽署這項行政命令，將迫使各個聯邦機構與DOGE合作，確定大規模裁員，並且決定哪些機構可能會被裁撤。
然而，許多政府工作人員都隸屬工會，這表示任何大規模裁員或減少人力都需要經過集體協商談判；沒有工會的公家機關員工也享有聯邦法律保障的工作權益。
在此之前，波士頓聯邦法官歐圖爾（George O'Toole Jr.）10日已擋下川普政府要求200萬名文職員工自願離職的命令。
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