川普：上任後已和習近平談過

福斯新聞十日播出美國總統川普九日受訪的內容，川普被問到上任總統以來有無和中國大陸國家主席習近平通話時表示，「有；我跟他談過，也跟他的人談過」，他還說中國很仰賴貿易，中國需要美國，理由是他們從美國獲得很大利益。

川普指稱美國現在每年對中貿易逆差達上兆美元，不會再坐視中國拿走美國這麼多錢，但美國會讓利給中國，中方會發展很好。

川普並聲稱很喜歡習近平；喜歡和習近平說話，也常與習近平的幕僚說話，「我們私交很好」，但川普並未詳述兩人在他就任後通話的具體時日、談了什麼。

已知川普在就任前夕的一月十七日和習近平通話，談到貿易、TikTok、芬太尼及台灣等議題。川普當時說今後可望與習近平一起解決許多問題。

川普在中國輸美商品加徵百分之十關稅的行政命令生效前一天的三日說美中領袖可能在廿四小時內對話，但後續情況不得而知。

另外，七日在白宮和川普舉行美日峰會的日本首相石破茂，九日接受讀賣新聞專訪時說，川普在「川石會」時曾談到台灣情勢，兩人「都不接受以武力改變現狀」。

甫結束拉美行的美國國務卿魯比歐十日則直言，中國富有又強大，美國將在廿一世紀持續與中國競爭；美中競爭結果將決定廿一世紀格局。他說，美國不能容忍危險的失衡，讓中國變得比美國更強大，進而讓美國變得依賴中國；如此風險業已存在，美國在供應鏈、製造和經濟等方面變得更依賴中國。

魯比歐還說，中國在中南美洲的部分地區趁虛而入，他身為國務卿必須為美國著想，包括避免美國在西半球失去影響力、不讓中國對美國的鄰國擁有更大影響力。