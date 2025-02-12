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范斯促AI去管制化 防專制政權情蒐

聯合報／ 編譯高詣軒盧炯燊／綜合報導
美國副總統范斯（右一）十一日在巴黎人工智慧（AI）峰會發表演說。（美聯社）
美國副總統范斯（右一）十一日在巴黎人工智慧（AI）峰會發表演說。（美聯社）

兩天的巴黎人工智慧（AI）峰會十一日落幕，美國副總統范斯當天在會上發表上任後首次重要國際演說，闡明川普新政府在AI領域看重創新、去管制化、保護言論自由及美國工人，並說將阻止「若干專制政權」偷竊並運用AI從事情蒐等。

據路透發布的前述演說重要段落，范斯未直接點名中國大陸。法新社報導則說，中國就是范斯口中「專制政權」之一。

美國和英國尚未簽署該峰會宣言，美方未立即說明原因。該宣言題為「關於包容和永續AI的聲明」，強調要「確保AI開放、包容、透明、道德、安全且可靠，考量各方國際框架」，並「使AI對人類和地球永續」。中國、印度、法國和德國等逾六十國已簽。法國總統府說，更多國家可能在會後幾小時加入簽署。

英國衛報報導，美國不滿該聲明「永續與包容」措辭。英國首相施凱爾發言人十一日曾說，相關討論進行中，但英國只會加入符合該國利益的倡議。

范斯演說提到，川普政府相信AI有無數革命性應用，過度管制將使正起飛的AI產業夭折，「我們將盡力鼓勵支持AI的政策」；川普政府計畫讓美國持續是AI領域龍頭，國際對AI的監管體系需促進而非扼殺AI科技創造，尤其呼籲「歐洲朋友樂觀看待這個新前線」。

范斯也說，川普政府對「若干外國政府」考慮施壓美國科技公司的報導感到「困擾」，美國無法且不會接受。另外，若干專制政權已竊取AI用來強化軍事情蒐和監控能力，以利取得外國資料並製造危害他國國安的宣傳，華府將防堵這類作為。

與會的歐盟執委會主席范德賴恩十一日也宣布，將對萌芽中的歐洲AI產業推動兩千億歐元（約台幣六點九兆元）公私投資，這筆錢將來自投資人、產業界等，歐盟則會貢獻五百億歐元，以期競逐全球AI領導地位。

法國總統馬克宏十日已在該峰會上表示，法國將廢除繁文縟節，以利打造AI基礎設施。負責科技主權等事務的歐盟執委會副主席維爾庫南也承諾，歐盟將簡化規範，並以對企業友善方式實施。

該峰會由馬克宏、印度總理莫迪聯合主持，中國大陸派出國務院副總理張國清。OpenAI執行長奧特曼、谷歌執行長皮查伊、微軟總裁史密斯等科技要角也到場。

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