軍援要「等價回報」不當傻子 川普：烏克蘭有一天可能是俄羅斯的

（德國之聲中文網）美國總統川普在周一（2月10日）Fox News播出的一段採訪中表示，他努力推動結束持續近三年的俄烏戰爭。

他說：「他們可能會達成協議，也可能不會。他們（烏克蘭）未來有一天可能是俄羅斯的，也可能不會是俄羅斯的。」

川普強調，美國希望從對烏克蘭的援助中獲得回報，建議基輔用自然資源（如稀土礦產）進行交換。

「我們投了這麼多錢進去，我想要回報。我告訴他們我想要等價的東西，比如價值5000億美元的稀土」，川普表示，「他們基本上已經同意了，這樣至少我們不會覺得自己像個傻子。」

川普還在周一確認，他將派遣美國烏俄問題特使凱洛格（Keith Kellogg）前往烏克蘭，負責起草一項停戰提案。

澤倫斯基辦公室的一位消息人士透露，凱洛格將於2月20日抵達烏克蘭，但未透露他將在該國的具體行程。

烏克蘭總統澤倫斯基近日在接受英國媒體採訪時表示，美國總統川普提出的迅速解決烏克蘭戰爭的計劃，不僅必須停止戰爭，而且還必須確保俄羅斯不再發動侵略。

烏克蘭總統府方面稱，澤倫斯基將於本周五在慕尼黑安全會議期間與美國副總統萬斯等舉行會見。

澤倫斯基周一表示，正在安排與川普的會面，但日期尚未確定，而川普上周表示，他「可能」會在未來幾天與澤倫斯基會面，但排除了親自前往基輔的可能性。

(法新社、美聯社)

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