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呼應川普？Google Maps改墨西哥灣為美國灣

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
Google Maps跟隨美國政府，正式更名為墨西哥灣為美國灣（Golf of America），Google日曆也取消註記黑人歷史月、LGBTQ+驕傲月等紀念月份。美聯社
Google Maps跟隨美國政府，正式更名為墨西哥灣為美國灣（Golf of America），Google日曆也取消註記黑人歷史月、LGBTQ+驕傲月等紀念月份。美聯社

Google Maps正式將墨西哥灣更名為美國灣（Golf of America）。Google 日曆（Google Calendar）上也不再標註黑人歷史月（Black History Month）及LGBTQ+驕傲月（ LGBTQ+ Pride Month）等紀念月份的起始日期，這些改變被認為是在配合川普政府提倡的意識形態價值。

Google公司在X上發布一則聲明，表示依循美國政府腳步，將墨西哥灣更名為美國灣，阿拉斯加德納利山（Denali）也被改稱麥肯尼山（Mount McKinley）。Google在聲明中強調，依照政府正式資訊更改名稱是其一貫作法。

在台灣打開Google地圖，則可見到「墨西哥灣（美洲灣）」。

CNBC及新聞網站The Verge報導指出，Google日曆在上周移除了一些紀念日的註記，如2月1日及3月1日不再被註記為黑人歷史月及婦女歷史月（Women's History Month）的開始；往年該應用程式都會標記11月1日為原住民族月（Indigenous Peoples Month）、6月1日為LGBTQ+驕傲月首日，今年也都不再出現。

Google發言人表示，Google日曆團隊在去年年中就決定「回復到只顯示國定假日及timeanddate網站上提到的世界各國法定紀念日，讓使用者便於自行在日曆上增加其他重要時刻。」timeanddate是位於挪威的日曆網站。他也表示，過去幾年團隊曾致力讓日曆呈現更多國家與多元文化中的重要紀念日，但也收到使用者反饋，認為自己某些重要事件或自己的國家未被包含其中，而要人工維持這些全球範圍內數以百計的節日有其困難。

Google為配合川普政府下的美國政治環境，已做出數項改變措施，比如呼應川普終止聯邦政府多元化、平等和包容（DEI）計畫的做法，在近期取消公司多元聘僱目標。Google也是科技巨擘中最後一間取消此目標的公司。

Google Maps 墨西哥 川普 美國

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