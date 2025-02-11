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川普下令鬆綁反海外貪腐執法 維護美企競爭力

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署行政命令，指示司法部暫停執行「海外反腐敗行為法」。該法禁止美國人在海外爭取或維護商業利益時賄賂外國政府官員，但川普政府認為該法削弱美國企業競爭力。

路透社報導，川普的命令暫停執行已有近半世紀歷史的海外反腐敗行為法（Foreign Corrupt PracticesAct ，FCPA），並指示司法部長邦迪（Pam Bondi）檢視與該法有關的現行和過往執法行動，並制定新的執法指引方針。

美國於1977年實施的海外反腐敗行為法，禁止在美國的經營的企業賄賂外國官員，如今已經成為美國企業在海外營運的重要指導原則。

川普今天在白宮橢圓形辦公室簽署這項命令時，告訴媒體「這對美國來說，意味著很多的商機」。

川普早在第一個任期內就希望廢除海外反腐敗行為法，並曾稱其為「可怕的法律」，他還說，因為執行該法，「全世界都在嘲笑我們」。

反貪腐監督團體國際透明組織（TransparencyInternational）表示，美國因海外反腐敗行為法而成為全球反貪腐的領導者。

國際透明組織美國分部執行主任卡曼（GaryKalman）在聲明中表示，這是美國在全球反貪腐行動中的重要工具，川普的行政命令削弱了這項工具，甚至可能替全面廢除鋪路。

白宮在說明文件中指出，這項法律削弱美國企業競爭力，造成不公平的競爭環境。

這份文件提及，川普下令司法部「修訂合理的執法指引」，而不致危害美國企業海外競爭力。

白宮在文件中說，2024年，美國司法部和證管會（Securities and Exchange Commission）已提出26件海外反腐敗行為法相關案件，年底前至少31家公司遭到調查。

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