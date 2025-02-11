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美國Google地圖正式按川普命令！墨西哥灣改「美國灣」 台灣版加括號

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，Google地圖11日進行更名；台灣版可見到墨西哥灣下方的「（美洲灣）」。圖／翻攝Google地圖
美國總統川普就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」更名為「美國灣」，Google地圖11日進行更名；台灣版可見到墨西哥灣下方的「（美洲灣）」。圖／翻攝Google地圖

美國總統川普1月20日就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。CNN報導，這片水域現在對美國的Google地圖用戶標示為「美國灣」。

谷歌先前曾表示，該公司有著「長期遵循的作法，當官方政府來源更新名稱時，我們會跟進更改名稱」，並在10日發出的聲明中表示，「在美國使用地圖的用戶將看到『美國灣」，在墨西哥使用地圖的用戶將看到『墨西哥灣』，其他地方的每個人都會看到兩個名字」。

在台灣打開Google地圖，可見到「墨西哥灣（美洲灣）」。

谷歌1月時表示，也會按照川普簽署的行政命令，將美國最高峰從阿拉斯加原住民之名的「迪納利」（Denali）改回麥金萊山（Mount McKinley）；歐巴馬前總統於2015年下令改名，以向阿拉斯加州的原住民致敬。但截至11日，Google地圖還沒有做出變動。

根據此前新聞，川普上任後下令將美國南部、墨西哥和古巴圍繞的墨西哥灣更名為美國灣，美國最高峰德納利的名字改回「麥金萊山」。谷歌1月底表示，只有政府更新墨西哥灣和德納利的官方名稱，他們才會隨之更改，並將根據地名資訊系統（Geographic Names Information System）的所有更新調整；地名資訊系統是包含美國100多萬個地理特徵的數據庫。

谷歌當時也指出，只有美國的用戶會看到更改，因為「當各國間的官方名稱不同時，谷歌地圖用戶將會看到當地使用的官方名稱，世界其他地區的用戶則會看到兩種名稱。這也適用本次更名」。

Google Maps 地圖 墨西哥 川普 美國

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