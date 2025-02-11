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美法官阻川普凍預算 糧援仍有5億缺口

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國法院裁決川普政府不得擅自凍結國會批准的國際援助資金與政府預算，但目前川普仍未收手。（中央社）
美國法院裁決川普政府不得擅自凍結國會批准的國際援助資金與政府預算，但目前川普仍未收手。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】美國法院近日駁回川普政府的預算凍結令！美國總統川普日前指示暫停美國對外援助，還有部分政府預算，理由是需重新審查資金用途，但聯邦法官近日裁定凍結資金的行為違法，恐造成美國政府癱瘓。不過川普並未理會，目前對外援助的預算遭全數凍結，讓目前國際至少有5億糧食預算受到影響。

法院否決凍結令

根據《半島電視台》報導，美國羅德島州的聯邦法官麥康諾近日裁定，川普政府暫停美國國際開發署（USAID）援助資金的決定違反法律，要求行政部門立即執行國會通過的預算。法官在判決中強調，「總統不得擅自改變國會批准的資金用途」，認為川普政府此舉已超越行政權限。

川普政府的資金凍結決定引起民主黨反彈，目前民主黨執政的22個州，加上華盛頓特區，都宣布將會抵制川普削減聯邦開支的一系列命令。美國紐約州檢察長詹姆斯強調，總統不可以無差別的凍結國會通過的政府開支。但目前川普政府仍未妥協，持續尋找需要提高效率或裁減的部門。

馬斯克衛星合約受影響

衛報》提到，川普上台後，與特斯拉總裁馬斯克大力刪減政府預算，尤其是馬斯克領導的非政府正式編制單位「效率委員會（DOGE）」近日針對USAID的經費凍結，恐讓多國的人道援助受到嚴重影響，包括食物、飲用水、收容所與緊急醫療等服務，都面臨經營困難。其中光是食物援助就高達5億美元。

USAID約有1萬名員工，約有3分之2、超過60個國際援助的計畫，目前如非洲的馬拉威已經因為援助斷炊有不少紛爭出現，另外還有阿富汗、伊拉克、黎巴嫩、巴基斯坦、葉門、敘利亞、約旦河西岸與加薩走廊等地區的援助計畫受到波及，但川普與馬斯克的增加政府效能計畫看來尚未喊停，各界仍持續關注。

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