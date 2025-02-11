美法官阻川普凍預算 糧援仍有5億缺口

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】美國法院近日駁回川普政府的預算凍結令！美國總統川普日前指示暫停美國對外援助，還有部分政府預算，理由是需重新審查資金用途，但聯邦法官近日裁定凍結資金的行為違法，恐造成美國政府癱瘓。不過川普並未理會，目前對外援助的預算遭全數凍結，讓目前國際至少有5億糧食預算受到影響。

法院否決凍結令

根據《半島電視台》報導，美國羅德島州的聯邦法官麥康諾近日裁定，川普政府暫停美國國際開發署（USAID）援助資金的決定違反法律，要求行政部門立即執行國會通過的預算。法官在判決中強調，「總統不得擅自改變國會批准的資金用途」，認為川普政府此舉已超越行政權限。

川普政府的資金凍結決定引起民主黨反彈，目前民主黨執政的22個州，加上華盛頓特區，都宣布將會抵制川普削減聯邦開支的一系列命令。美國紐約州檢察長詹姆斯強調，總統不可以無差別的凍結國會通過的政府開支。但目前川普政府仍未妥協，持續尋找需要提高效率或裁減的部門。

馬斯克衛星合約受影響

《衛報》提到，川普上台後，與特斯拉總裁馬斯克大力刪減政府預算，尤其是馬斯克領導的非政府正式編制單位「效率委員會（DOGE）」近日針對USAID的經費凍結，恐讓多國的人道援助受到嚴重影響，包括食物、飲用水、收容所與緊急醫療等服務，都面臨經營困難。其中光是食物援助就高達5億美元。

USAID約有1萬名員工，約有3分之2、超過60個國際援助的計畫，目前如非洲的馬拉威已經因為援助斷炊有不少紛爭出現，另外還有阿富汗、伊拉克、黎巴嫩、巴基斯坦、葉門、敘利亞、約旦河西岸與加薩走廊等地區的援助計畫受到波及，但川普與馬斯克的增加政府效能計畫看來尚未喊停，各界仍持續關注。

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