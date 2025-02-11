承認就職後曾與習近平通話 川普：中國需要美國
美國總統川普在10日播出的福斯新聞專訪中表示，1月20日宣誓就職以後，他已再度與中國國家主席習近平通話；川普表示，他喜歡與習近平講話，並指出，兩人有非常好的私交；川普並表示，中國大陸需要美國。
川普表示，中國大陸非常仰賴貿易，並認為，中國大陸需要美國，因為他們從美國獲得非常大的利益。
川普說，美國現在每年與中國大陸的貿易逆差達到上兆美元，他不會再讓中國大陸拿走美國這麼多錢，不過川普也表示，美國會讓利給中國大陸，他們會發展的非常好。
川普並表示，他很喜歡習近平；當主持人詢問川普是否在就職之後與習近平通話，川普給出肯定的回答，並表示，他喜歡與習近平說話，也經常與習近平的幕僚說話，「我們有非常好的私交（good personal relationship）」。
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