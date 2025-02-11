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2028接班計畫生變？川普公開否認副手范斯是接班人

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
范斯（左）是川普（右）的副總統。歐新社
范斯（左）是川普（右）的副總統。歐新社

美國總統川普選擇年齡只有自己一半的范斯（JD Vance）擔任副總統，咸認是要將MAGA的火炬傳給他。現在看起來未必。憲法禁止川普再選，他在接受福斯新聞訪問時表示，目前談2028還太早。

78歲的川普誇讚40歲的范斯表現優異（doing a “fantastic job”），又說共和黨人才濟濟，但他沒有點名。

福斯新聞主持人問川普，是否將范斯視為接班人，川普回答：「不，但他很能幹，黨內有許多很能幹的人。到目前為止，我認為他在副總統職位上表現優異」。

外界認為，2026年11月期中選舉後，范斯可能會尋求川普背書，川普對此並未正面回應。期中選舉後，川普恐將進入跛鴨期，不想提前掀牌，應有此考量。

范斯目前已抵達巴黎，是他擔任副總統後首次出訪，將參加當地的人工智慧峰會，預計會晤法國總統馬克宏，討論俄烏戰爭與中東局勢。

范斯是美國史上第三年輕的副總統，稍後將出席慕尼黑防務會議。

川普 美國 范斯

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