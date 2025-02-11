不愛紙吸管 川普簽行政命令恢復塑膠吸管

美國總統川普10日簽署行政命令，宣布聯邦政府停止採購紙吸管，恢復使用塑膠吸管。

川普10日簽署行政命令，禁止行聯邦行政部門和機構採購紙吸管；川普說，「我們要恢復塑膠吸管。」

川普在簽署行政命令時表示，紙吸管難以使用，它們時常破損、炸開，碰到熱源就變得不耐用，可能幾分鐘到幾秒鐘就不能用了。

行政命令的內容則指出，現在社會上存在對塑膠吸管不理性的反對，讓美國許多州、城市和企業決定禁止使用塑膠吸管，或者飲料不附贈塑膠吸管。

行政命令表示，塑膠吸管經常被紙吸管取代，但紙吸管功能性低，甚至使用可能對人體造成風險的化學物，而且製作成本還高於塑膠吸管；行政命令並表示，有時紙吸管還使用塑膠包裝，有違其保護環境的初衷。

行政命令表示，正因如此，結束紙吸管的使用符合美國的政策。

行政命令要求行政部門和機構禁止採購紙吸管，且不再提供紙吸管；此外，行政命令也要求各聯邦機構取消任何對塑膠吸管不友善的政策和規定。

行政命令也要求相關單位在45天內提出國家策略，以結束使用紙吸管。