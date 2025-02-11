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川普稱就職後再和習近平通話：我們有很好的私交

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普稱就職以來已再度與中國國家主席習近平通話。美聯社
美國總統川普稱就職以來已再度與中國國家主席習近平通話。美聯社

美國總統川普在10日播出的福斯新聞專訪中表示，自從1月20日宣誓就職以來，已再度與中國國家主席習近平通話，但未透露兩人的對話細節。

路透報導，川普被福斯主持人問，是否在就職後與中國領導人習近平通話？川普回答：「是的…我和他通過電話，也和他的人說過話。我們有很好的私交。」

川普並未透露通話的具體時間和討論內容。白宮和中國外交部未回應川普在福斯新聞中所提及的川習通話一事。

去年11月贏得總統大選後，川普表示有接到習近平的祝賀電話，根據雙方說法，川習兩人當時討論的議題包括TikTok禁令、貿易和台灣問題。

美國政府於本月初正式對中國進口商品加徵10%關稅。中國則在上周祭出反制行動，宣布10日起對部分美國商品加徵10%至15%關稅，並對谷歌（Google）進行反壟斷調查。

川普上周表示，不急於和習近平對話和化解兩國貿易戰。

中共 川普 美國 習近平

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