川普透露上任後已與習近平通話 「我們私人關係很好」

美國總統川普表示，他在1月20日就職後已與中國國家主席習近平有過交談。

川普上周接受福斯新聞採訪時表示：「是的，我和他交談過，我也和他的人談過。」「他的人經常來溝通。我們的私人關係非常好。」福斯新聞周一（10日）播出這場訪談內容。

川普沒有說明何時與習近平進行了交談，白宮也沒有立即回覆置評請求。

美中領導人於1月17日，即川普就職前幾天有過通話，雙方討論了貿易、TikTok和芬太尼等問題。

川普在就職後，兌現了對從中國進口的商品加徵10%關稅的威脅。川普周一還簽署行政命令，將對所有國家的鋼鋁進口徵收25%的關稅。

為了反制美國的10%關稅措施，中國大陸也對美國一系列產品加徵進口關稅，包括對自美國進口的原油、農業機械、皮卡和大排氣量汽車加徵10%關稅、對煤和液化天然氣加徵15%關稅，自本周一生效。