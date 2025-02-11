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川普驅逐非法移民 委內瑞拉派兩架飛機赴美接回

中央社／ 卡拉卡斯10日綜合外電報導

委內瑞拉當局日前與美國總統川普（Donald Trump）的政府達成協議後，委國外交部今天表示，已經派出兩架飛機到美國接回部分非法移民。

法新社報導，委內瑞拉外交部透過聲明指出，這兩架飛機正在返回委國的途中。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）日前與來訪的川普特使達成協議，同意接收遭美方驅逐出境的非法移民，並會提供遣返的交通工具。

委內瑞拉外交部聲明提到，美國已經通知委國政府，部分遭驅逐人士疑似跟幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）或其他犯罪集團有關聯；但聲明沒具體說明有多少委內瑞拉人被接回國。

馬杜洛1月31日在委國首都卡拉卡斯會見川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell），川普隔天就宣布委內瑞拉「已同意接收所有在美國紮營的委國非法移民，包括阿拉瓜火車幫派成員，讓他們回國」。

格瑞尼爾會晤馬杜洛後，他帶著6名曾遭委內瑞拉政府拘押的美國人返國。

川普允諾要執行美國史上最大規模驅逐行動，矢言逐出數以百萬計的非法移民，其中有許多人都來自拉丁美洲國家。

委內瑞拉 美國 馬杜洛

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