鞏固鄰近國家 美國務卿：陸方不能比美國更有影響力

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）10日表示，美國不能忍受中國大陸對美國的鄰近國家有更大的影響力。

魯比歐近期剛結束出訪中南美洲，他10日接受媒體訪問表示，中國大陸是富有、強大的國家，美國將在21世紀持續與中國大陸競爭；魯比歐認為，美中競爭的結果將決定21世紀的敘事。

魯比歐說，美國不能容忍危險的不平衡，讓中國大陸變得比美國更為強大，進而讓美國變得依賴中國；魯比歐認為，這樣的風險已經存在，美國已然在供應鏈、製造和經濟等方面變得更依賴中國大陸。

魯比歐表示，中國大陸在中南美洲的部分地區趁虛而入；魯比歐說，他作為美國國務卿，必須為美國著想，這包括避免美國在西半球失去影響力、不讓中國大陸對美國的鄰近國家有更大的影響力。

魯比歐說，我們不能活在中國大陸對美國鄰近國家更具影響力的世界。

美國總統川普日前表示，美國將控制並接管加薩走廊（Gaza Strip），並指出，計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民，魯比歐也為此辯護。

魯比歐認為，用「兩國方案」來解決以哈衝突的挑戰是，以色列面對的是目標摧毀猶太人國家的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）；魯比歐質疑，若將加薩交給哈瑪斯管理，未來如何取得和平。

魯比歐並表示，川普只是點出最明顯的問題；魯比歐指出，加薩飽受戰火摧殘，到處是衝突中留下的彈藥和未爆彈，必須有人來清理，再啟動重建工作。

魯比歐說，川普是目前唯一表示願意提供幫助的人；魯比歐認為，如果其他國家的領袖有更好的主意，現在正是表態的時候，但目前沒有人說要提供幫助，或者提出具體的計劃。

魯比歐承認說，川普提出的計劃比較有創意，不合常規（outside the box），但魯比歐也表示，如果中東國家有更好的辦法，現在應該站出來，提出他們的解決方案。